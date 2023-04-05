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Вчені знайшли унікальну планету: кілька сонць та бурхлива піщана буря

5 квітня 2023 17:06
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Планета з двомя сонцями – унікальний світ, який вдалося знайти вченим
Вчені знайшли новий світ з двома сонцями
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Астрономи знайшли інопланетний світ, у якому є два сонця та активна піщана буря. Вчені знайшли цей світ на відстані від Землі, яка становить всього 70 світових років, та помітили, що у ньому знаходяться силікатні хмари, що клубляться.

Про це повідомляє інформаційний портал Новини.LIVE з посиланням на "Science Alert".

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Дослідники постійно вивчають космічний простір, а роблять вони це за допомогою телескопів, як, наприклад, потужний гороскоп "Джеймс Вебб". Також для вивчення космосу вчені використовують міжпланетні станції, марсоходи та інші пристрої.

Знайдено новий світ з двома сонцями

Дослідники стверджують, що новий світ під назвою VHS 1256 b знаходиться в 69 світових років від планети Земля. Маса цього світу становить 20 мас Юпітера. Температура у ньому така, що може миттєво розплавити алюміній, а навколо двох зірок знаходиться орбіта, що за віком складає 10 тисяч років.

Також спеціалісти стверджують, що світ, який вони знайшли недалеко від Землі, спустошує активна піщана буря.

Дослідники виявили нову планету

Відомо, що астрономи використовували космічний телескоп Джеймса Вебба, щоб точніше спостерігати за новим світом. За допомогою цього пристрою фахівці знайшли хмари силікатних зерен, що знаходяться в активному русі в атмосферному просторі.

За словами астрофізика Поля Мольєра з Інституту астрономії Макса Планка в Німеччині, ще жоден з телескопів не зміг ідентифікувати таку кількість характеристик одночасно для однієї мети.

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