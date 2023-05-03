Вышка мобильной связи. Фото: Pixabay

Излучение с мобильных башен на Земле может помочь инопланетянам найти людей. Исследователи отметили, что это не имеет ничего общего с 5G. Излучение не является раковым — это тот же тип энергии, который используется в радио- и телевизионных сигналах.

Об этом сообщает Sciencefocus.

Читайте также:

Инопланетяне могут обнаружить жизнь на Земле

Новые исследования показывают, что эта утечка радиоизлучения из башен мобильной связи пока недостаточно сильна, чтобы ее могли обнаружить инопланетные цивилизации — если предположить, что они используют те же технологии, что и мы, чтобы найти их. Исследователи отметили, что если инопланетяне имеют более совершенные системы и отслеживают излучение от большего количества источников, таких как сети Wi-Fi, они смогут обнаружить жизнь на Земле.

"Я считаю, что есть все шансы, что там существуют развитые цивилизации, и некоторые из них могут быть способны наблюдать утечку радиоизлучения, вызванную человеком, поступающую с планеты Земля", — считает доктор Налини Хиралалл-Иссур из Университета Маврикия.

Хотя исследование показало, что только технологически развитые инопланетные цивилизации смогут выявить нашу мобильную утечку, исследователи из Манчестерского и Маврикийского университетов утверждают, что большинство инопланетных цивилизаций, скорее всего, имеют более чувствительные системы приема, чем наша.

Поскольку широкополосные системы Земли становятся все более мощными, заметность людей, вероятно, еще больше возрастет. Для любых инопланетян эти так называемые "техносигналы" будут выходить в первую очередь из густонаселенных частей северного полушария нашей планеты, где происходит большинство наших передач.

В исследовании, опубликованном в журнале Monthly Notices of The Royal Astronomical Society, были использованы данные с башен мобильной связи для моделирования утечки радиоволн, которые можно было бы обнаружить от разных соседних звезд с помощью американского телескопа Green Bank Telescope.

Среди них — звезда Барнарда, которая принадлежит к системе, находящейся в шести световых годах от Земли и содержащей потенциально пригодные для жизни планеты, а также HD 95735 и Альфа Центавра A.

В то время как утечки телевизионных сигналов ослабли с появлением кабельного и интернет-телевидения, "сигнатура утечки радиосигналов" Земли теперь состоит из мощных мобильных радиосигналов, а также других видов сигналов, таких как радиолокаторы, системы цифрового вещания и сети Wi-Fi.

Моделирование возможности обнаружения этих сигналов станет следующим шагом для исследовательской группы.

Напомним, Пентагон опубликовал видео пролета НЛО над зоной боевых действий на Ближнем Востоке. Видео снято в прошлом году, но стало рассекреченным только сейчас.

Также мы писали, что в США пассажир самолета был напуган, когда увидел неизвестный летающий объект (НЛО) в форме сигары или конфеты "тик-так". Он рассказал, что этот объект летел рядом с самолетом, а затем внезапно исчез в облаках.