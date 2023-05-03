Випромінювання з мобільних веж на Землі може допомогти інопланетянам знайти людей

Вежа мобільного зв'язку. Фото: Pixabay

Випромінювання з мобільних веж Землі може допомогти інопланетянам знайти людей. Дослідники зазначили, що це не має нічого спільного з 5G. Випромінювання не є раковим — це той самий тип енергії, який використовується в радіо- та телевізійних сигналах.

Про це повідомляє Sciencefocus.

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Нові дослідження показують, що цей витік радіовипромінювання з веж мобільного зв'язку наразі недостатньо сильний, щоб його могли виявити інопланетні цивілізації — якщо припустити, що вони використовують ті ж технології, що й ми, щоб знайти їх. Дослідники зазначили, що якщо інопланетяни мають більш досконалі системи і відстежують випромінювання від більшої кількості джерел, таких як мережі Wi-Fi, вони зможуть виявити життя на Землі.

"Я вважаю, що є всі шанси, що там існують розвинені цивілізації, і деякі з них можуть бути здатні спостерігати витік радіовипромінювання, спричинений людиною, що надходить з планети Земля", — вважає доктор Наліні Хіралалл-Іссур з Університету Маврикія.

Хоча дослідження показало, що лише технологічно розвинені інопланетні цивілізації зможуть виявити наш мобільний витік, дослідники з Манчестерського та Маврикійського університетів стверджують, що більшість інопланетних цивілізацій, найімовірніше, мають більш чутливі системи прийому, ніж наша.

Оскільки широкосмугові системи Землі стають все потужнішими, помітність людей, ймовірно, ще більше зросте. Для будь-яких інопланетян ці так звані "техносигнали" будуть виходити в першу чергу з густонаселених частин північної півкулі нашої планети, де відбувається більшість наших передач.

У дослідженні, опублікованому в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, були використані дані з веж мобільного зв'язку для моделювання витоку радіохвиль, які можна було б виявити від різних сусідніх зірок за допомогою американського телескопа Green Bank Telescope.

Серед них — зірка Барнарда, яка належить до системи, що розташовується на відстані шести світлових років від Землі і містить потенційно придатні для життя планети, а також HD 95735 і Альфа Центавра A.

У той час як витоки телевізійних сигналів послабилися з появою кабельного та інтернет-телебачення, "сигнатура витоку радіосигналів" Землі тепер складається з потужних мобільних радіосигналів, а також інших видів сигналів, таких як радіолокатори, системи цифрового мовлення та мережі Wi-Fi.

Моделювання можливості виявлення цих сигналів стане наступним кроком для дослідницької групи.

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