Огненное кольцо: NASA публикует кадры произошедшего сегодня уникального солнечного затмения

NASA опубликовало кадры уникального солнечного затмения. Фото: скриншот

Сегодня, 14 октября, жители США, Центральной Америки и юга Бразилии могли увидеть кольцевое солнечное затмение. Так, когда Луна закрыла собой Солнце, последнее превратилось в "огненное кольцо".

NASA обнародовало кадры уникального солнечного затмения.

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Уникальное солнечное затмение

Сегодняшнее солнечное затмение ученые считают уникальным событием.

"Это действительно уникальное событие, и мы так радуемся ему, потому что следующее полное затмение произойдет в апреле 2024 года, но не раньше 2044 года, а следующее кольцеобразное затмение, которое можно будет увидеть в этой части страны, действительно произойдет в 2046 году. Это будет долгий промежуток времени, когда мы не увидим это явление снова", — сказала астрофизик и руководитель программы НАСА по изучению затмений Келли Коррек.

Заметим, следующее затмение произойдет в начале следующего года. Это будет полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года. Когда Луна будет находиться в перигее — ближайшей точке к Земле — и окажется точно на одной линии с Солнцем.

Напомним, в Украине невозможно было полюбоваться этим явлением вживую. Однако украинцы смогли сделать это онлайн.