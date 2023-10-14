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Вогняне кільце: NASA публікує кадри унікального сонячного затемнення, яке відбулося сьогодні

14 жовтня 2023 23:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вогняне кільце: NASA публікує кадри унікального сонячного затемнення, яке відбулося сьогодні
NASA опублікувало кадри унікального сонячного затемнення. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 14 жовтня, люди у США, Центральній Америці та на південь, до Бразилії, могли побачити кільцеве сонячне затемнення. Так, коли Місяць закрив собою Сонце, останнє перетворилося на "вогняне кільце".

NASA оприлюднила кадри унікального сонячного затемнення. 

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Унікальне сонячне затемнення

Сьогоднішнє сонячне затемнення науковці вважають унікальною подією. 

"Це справді унікальна подія, і ми так радіємо їй, тому що наступне повне затемнення відбудеться у квітні 2024 року, але не раніше 2044 року, а наступне кільцеподібне затемнення, яке можна буде побачити в цій частині країни, насправді відбудеться у 2046 році. Це буде довгий проміжок часу, коли ми не побачимо це явище знову", — сказала астрофізик і керівник програми НАСА з вивчення затемнень Келлі Коррек.

Зауважимо,  наступне велике затемнення відбудеться на початку наступного року. Це буде повне сонячне затемнення 8 квітня 2024 року. Коли Місяць перебуватиме в перигеї — найближчій точці до Землі — й опиниться точно на одній лінії із Сонцем.

Нагадаємо, в Україні неможливо було помилуватися цим явищем наживо. Проте, українці змогли зробити це онлайн. 

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