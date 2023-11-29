Землю на несколько дней накроют мощные магнитные бури — чего ожидать

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

На Земле зафиксировано появление геомагнитной бури в результате вспышки на Солнце. Землю снова накроют магнитные бури, которые затянутся на несколько дней.

Об этом пишет Meteoagent.

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По данным сайта, слабая магнитная буря накрыла Землю 29 ноября, К-индекс достиг отметки 5. Буря затянется до 1 декабря. В свою очередь, к началу первого месяца зимы геомагнитные возмущения усилятся, К-индекс достигнет 6.

На днях метеозависимые люди могут почувствовать склонность к пессимизму, тревожность и неуверенность в будущем, раздражительность и неопределенность в принятии решений.

Кроме того, у метеозависимых людей может увеличиться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление, нарушиться сон и усилиться мигрень. Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать тёплые травяные ванны и пить больше воды.

По данным метеорологов, в ноябре произошло немало магнитных бурь на Солнце, влияние которых было ощутимо на Земле.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей.

Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.

Ранее мы рассказывали, что магнитная буря красного уровня в пятницу 24 ноября накроет Землю. Эта буря достигнет К-индекса 5. У метеозависимых могут возникнуть сильные головные боли и ухудшение самочувствия.