Землю на кілька днів накриють потужні магнітні бурі — чого очікувати

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

На Землі зафіксовано появу геомагнітної бурі внаслідок спалаху на Сонці. Землю знову накриють магнітні бурі, які затягнуться на кілька днів.

Про це пише Meteoagent.

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За даними сайту, слабка магнітна буря накрила Землю 29 листопада, К-індекс досяг відмітки 5. Буря затягнеться до 1 грудня. В свою чергу, на початок першого місяця зими геомагнітні збурення посиляться, К-індекс досягне 6.

Цими днями метеозалежні люди можуть відчути схильність до песимізму, тривожність і невпевненість у майбутньому, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень.

Крім того, у метеозалежних людей може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень. Краще відмовитися від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни і пити більше води.

За даними метеорологів, в листопаді відбулося чимало магнітних бур на Сонці, вплив яких був відчутний на Землі.

Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці починає тремтіти та коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей.

Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Раніше ми розповідали, що магнітна буря червоного рівня, у п'ятницю 24 листопада накриє Землю. Ця буря досягне К-індексу 5. У метеозалежних можуть виникнути сильний головний біль та погіршення самопочуття.