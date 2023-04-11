Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow IT arrow Теперь не Twitter, а Titter: Маск сменил вывеску компании arrow

Теперь не Twitter, а Titter: Маск сменил вывеску компании

11 апреля 2023 23:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Теперь не Twitter, а Titter: Маск сменил вывеску компании
Генеральный директор Tesla и нынешний владелец Twitter Илон Маск. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Генеральный директор Tesla и нынешний владелец Twitter Илон Маск опубликовал фото с вывеской у штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско с удаленной буквой w. Буква слилась с фоном вывески, образовав Titter.

Фото Илон Маск обнародовал в Twitter.

Читайте также:

Что повлекло за собой изменения

Илон Маск еще раньше предлагал изменить название Twitter на Titter и даже запустил онлайн-опрос по поводу будущих нововведений. Опубликовав фото, владелец Twitter заявил таким образом о своем решительном шаге.

Маск вспомнил в подписи на фото, что владелец штаб-квартиры Twitter настаивал, чтобы в логотип Twitter не вносили никаких изменений. Компания закрасила букву w, решив этим проблему.

Это не первый раз Маск меняет логотип Twitter. На прошлой неделе он заменил логотип синей птицы над кнопкой домашней страницы Twitter на голову собаки. Это привело к росту на 20% цены Dogecoin, криптовалюты, которую поддерживает Маск. Также ранее он несколько раз ремонтировал штаб-квартиру Twitter и даже распродавал вещи, чтобы увеличить доход компании.

Напомним, что владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что не будет удалять антиукраинский твит Дмитрия Медведева. Причиной такого решения, по словам Маска, является то, что все новости это в той или иной степени пропаганда, а люди должны сами разобраться.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB