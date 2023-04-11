Теперь не Twitter, а Titter: Маск сменил вывеску компании

Генеральный директор Tesla и нынешний владелец Twitter Илон Маск. Фото: google.com

Генеральный директор Tesla и нынешний владелец Twitter Илон Маск опубликовал фото с вывеской у штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско с удаленной буквой w. Буква слилась с фоном вывески, образовав Titter.

Фото Илон Маск обнародовал в Twitter.

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Что повлекло за собой изменения

Илон Маск еще раньше предлагал изменить название Twitter на Titter и даже запустил онлайн-опрос по поводу будущих нововведений. Опубликовав фото, владелец Twitter заявил таким образом о своем решительном шаге.

Маск вспомнил в подписи на фото, что владелец штаб-квартиры Twitter настаивал, чтобы в логотип Twitter не вносили никаких изменений. Компания закрасила букву w, решив этим проблему.

Это не первый раз Маск меняет логотип Twitter. На прошлой неделе он заменил логотип синей птицы над кнопкой домашней страницы Twitter на голову собаки. Это привело к росту на 20% цены Dogecoin, криптовалюты, которую поддерживает Маск. Также ранее он несколько раз ремонтировал штаб-квартиру Twitter и даже распродавал вещи, чтобы увеличить доход компании.

Этот ландлорд в SF HQ может быть справедливо требуемым keep sign как Twitter & cannot remove “w”, так что он был начертан на его цвет. Problem solved! pic.twitter.com/1iFjccTbUq — Elon Musk (@elonmusk) 10 апреля 2023

Напомним, что владелец соцсети Twitter Илон Маск заявил, что не будет удалять антиукраинский твит Дмитрия Медведева. Причиной такого решения, по словам Маска, является то, что все новости это в той или иной степени пропаганда, а люди должны сами разобраться.