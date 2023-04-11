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Тепер не Twitter, а Titter: Маск змінив вивіску компанії

11 квітня 2023 23:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Тепер не Twitter, а Titter: Маск змінив вивіску компанії
Генеральний директор Tesla та нинішній власник Twitter Ілон Маск. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Генеральний директор Tesla та нинішній власник Twitter Ілон Маск опублікував фото з вивіскою біля штаб-квартири Twitter у Сан-Франциско з видаленою буквою w. Літера злилася з фоном вивіски, утворивши Titter. 

Фото Ілон Маск оприлюднив у Twitter.

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Що спричинило зміни

Ілон Маск ще раніше пропонував змінити назву Twitter на Titter і навіть запустив онлайн-опитування щодо майбутніх нововведень. Опублікувавши фото, власник Twitter заявив таким чином про свій рішучий крок.

Маск згадав у підписі до фото, що власник штаб-квартири Twitter наполягав, щоб у логотип Twitter не вносили ніяких змін. Компанія зафарбувала букву w, вирішивши цим проблему.

Це не вперше Маск змінює логотип Twitter. Минулого тижня він замінив логотип синього птаха над кнопкою домашньої сторінки Twitter на голову собаки. Це призвело до зростання на 20% ціни Dogecoin, криптовалюти, яку підтримує Маск. Також раніше, він кілька разів ремонтував штаб-квартиру Twitter та навіть розпродував речі, щоб збільшити дохід компанії. 

Нагадаємо, що власник соцмережі Twitter Ілон Маск заявив, що не видалятиме антиукраїнський твіт Дмитра Медведєва. Причиною такого рішення, за словами Маска, є те, що усі новини — це тією чи іншою мірою пропаганда, а люди мають самі розібратися.

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