Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow TikTok подстрекает людей на "онлайн-безумие": что это такое и в чем опасность arrow

TikTok подстрекает людей на "онлайн-безумие": что это такое и в чем опасность

21 сентября 2023 14:20
- Игорь Тележников
Внутри безумной жизни Tiktok – новое расследование BBC показывает, как TikTok вызывает безумие.
TikTok оказывает влияние на человека. Фото: ARTUR WIDAK/NURPHOTO
- Игорь Тележников

TikTok может привести к опасным последствиям для психики пользователей этой сети. Согласно новым исследованиям, алгоритм программы поощряет вредное поведение в реальной жизни, и даже приводит к "онлайн-безумию".

Об этом говорится в расследовании BBC .

Читайте также:

TikTok из-за своего алгоритма может вызвать безумие, считают бывшие сотрудники компании.

Алгоритм и дизайн TikTok "набивает" человека контентом, который может быть не рекомендован и побуждать пользователей платформы делать необычные вещи в своих видео. Именно такой вывод делает BBC расследование на основе анализа интервью с бывшими сотрудниками и пользователями приложений TikTok.

BBC выявило четыре опасных и вредных эпизода за последние месяцы, к которым может иметь отношение непропорциональная активность в TikTok:

  • События вокруг убийства в штате Айдахо, США привели к ошибочному обвинению невинных людей.
  • Хаотическое вмешательство в расследование исчезновения Николы Булли в Ланкашире.
  • Школьные протесты, связанные с вандализмом в Великобритании.
  • Раздувание опасных беспорядков во Франции.

С точки зрения бывших сотрудников TikTok перечисленные события являются проявлением безумия с "лесными пожарами". Дополнительная опасность в том, что аудитория программы может быть молодой и уязвимой.

Вот как это работает на примере некоторых событий

Видеоролики об убийстве четырех студентов в Айдахо собрали более двух миллиардов просмотров в TikTok и облетели весь мир. В зависимости от того, как пользователи взаимодействуют с этим видео, алгоритм может решить, распространить ли его на миллионы людей. Подобное видео на TikTok появляется в лентах других пользователей, потому алгоритм платформы считает, что они могли бы обязательно этим заинтересоваться.

Оливия, проживающая в США и являющаяся пользователем TikTok, рассказала изданию, как подобный контент повлиял на ее решение преодолеть большой путь, чтобы добраться до места убийства в Айдахо. Женщина объясняет, что высокий интерес в TikTok такими темами, как убийство в Айдахо, побуждает пользователей создавать видео. "Одно видео в TikTok может получить миллионы просмотров, а если я опубликую такое же видео в Instagram, оно получит около 200 просмотров", - говорит она.

Другая собеседница BBC по имени Хизер из Великобритании, также пользовательница TikTok, объясняет как сожалеет по поводу своей ложной информации об исчезновении человека. Речь идет о случае в конце этой зимы, когда Великобритания несколько недель следила за новостями об исчезновении 45-летней Николы Буллы. Хизер говорит, что сожалеет о своем участии в ажиотаже TikTok вокруг исчезновения женщины.

В феврале 2023 года в TikTok был опубликован протест против того, как средняя школа Рейнфорда в Мерсисайде проверяет длину юбок у девушек. В течение нескольких дней учащиеся более 160 школ сняли собственную версию протеста. В некоторых случаях молодые люди выходили из-под контроля: выбивали окна, поджигали деревья и нападали на учителей. Выясняя причины, исследователи пришли к выводу о кумулятивном эффекте всех видео в TikTok.

В случае распространившихся во Франции беспорядков после смерти 17-летней Нахель М, которую застрелил полицейский, Президент страны Эммануэль Макрон также возложил вину за беспорядок на TikTok.

Каков ответ представителей китайского соцмедийного гиганта?

В компании TikTok считают, что некоторые спекулятивные теории вокруг платформы не имеют подлинных доказательств их подтверждения. Представитель компании TikTok объяснил BBC, что на самом деле алгоритм платформы "объединяет сообщества, отдавая приоритет безопасности". По его мнению, следует различать разные типы контента для прерывания повторяющихся шаблонов, а также регулирование "вредной дезинформации".

Впрочем, опрошенные BBC бывшие сотрудники компании все еще считают, что ограничение вредоносного контента не является приоритетом для социальной сети TikTok, поскольку это может замедлить стремительный рост программы.

Ранее мы сообщали о случившемся в Индонезии. Местную жительницу осудили за распространение видео в TikTok.

Также мы писали о том, как в Киеве из-за видео в TikTok уволили сотрудницу "скорой".

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз