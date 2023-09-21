Внутри безумной жизни Tiktok – новое расследование BBC показывает, как TikTok вызывает безумие.

TikTok оказывает влияние на человека. Фото: ARTUR WIDAK/NURPHOTO

TikTok может привести к опасным последствиям для психики пользователей этой сети. Согласно новым исследованиям, алгоритм программы поощряет вредное поведение в реальной жизни, и даже приводит к "онлайн-безумию".

Об этом говорится в расследовании BBC .

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TikTok из-за своего алгоритма может вызвать безумие, считают бывшие сотрудники компании.

Алгоритм и дизайн TikTok "набивает" человека контентом, который может быть не рекомендован и побуждать пользователей платформы делать необычные вещи в своих видео. Именно такой вывод делает BBC расследование на основе анализа интервью с бывшими сотрудниками и пользователями приложений TikTok.

BBC выявило четыре опасных и вредных эпизода за последние месяцы, к которым может иметь отношение непропорциональная активность в TikTok:

События вокруг убийства в штате Айдахо, США привели к ошибочному обвинению невинных людей.

Хаотическое вмешательство в расследование исчезновения Николы Булли в Ланкашире.

Школьные протесты, связанные с вандализмом в Великобритании.

Раздувание опасных беспорядков во Франции.

С точки зрения бывших сотрудников TikTok перечисленные события являются проявлением безумия с "лесными пожарами". Дополнительная опасность в том, что аудитория программы может быть молодой и уязвимой.

Вот как это работает на примере некоторых событий

Видеоролики об убийстве четырех студентов в Айдахо собрали более двух миллиардов просмотров в TikTok и облетели весь мир. В зависимости от того, как пользователи взаимодействуют с этим видео, алгоритм может решить, распространить ли его на миллионы людей. Подобное видео на TikTok появляется в лентах других пользователей, потому алгоритм платформы считает, что они могли бы обязательно этим заинтересоваться.

Оливия, проживающая в США и являющаяся пользователем TikTok, рассказала изданию, как подобный контент повлиял на ее решение преодолеть большой путь, чтобы добраться до места убийства в Айдахо. Женщина объясняет, что высокий интерес в TikTok такими темами, как убийство в Айдахо, побуждает пользователей создавать видео. "Одно видео в TikTok может получить миллионы просмотров, а если я опубликую такое же видео в Instagram, оно получит около 200 просмотров", - говорит она.

Другая собеседница BBC по имени Хизер из Великобритании, также пользовательница TikTok, объясняет как сожалеет по поводу своей ложной информации об исчезновении человека. Речь идет о случае в конце этой зимы, когда Великобритания несколько недель следила за новостями об исчезновении 45-летней Николы Буллы. Хизер говорит, что сожалеет о своем участии в ажиотаже TikTok вокруг исчезновения женщины.

В феврале 2023 года в TikTok был опубликован протест против того, как средняя школа Рейнфорда в Мерсисайде проверяет длину юбок у девушек. В течение нескольких дней учащиеся более 160 школ сняли собственную версию протеста. В некоторых случаях молодые люди выходили из-под контроля: выбивали окна, поджигали деревья и нападали на учителей. Выясняя причины, исследователи пришли к выводу о кумулятивном эффекте всех видео в TikTok.

В случае распространившихся во Франции беспорядков после смерти 17-летней Нахель М, которую застрелил полицейский, Президент страны Эммануэль Макрон также возложил вину за беспорядок на TikTok.

Каков ответ представителей китайского соцмедийного гиганта?

В компании TikTok считают, что некоторые спекулятивные теории вокруг платформы не имеют подлинных доказательств их подтверждения. Представитель компании TikTok объяснил BBC, что на самом деле алгоритм платформы "объединяет сообщества, отдавая приоритет безопасности". По его мнению, следует различать разные типы контента для прерывания повторяющихся шаблонов, а также регулирование "вредной дезинформации".

Впрочем, опрошенные BBC бывшие сотрудники компании все еще считают, что ограничение вредоносного контента не является приоритетом для социальной сети TikTok, поскольку это может замедлить стремительный рост программы.

Ранее мы сообщали о случившемся в Индонезии. Местную жительницу осудили за распространение видео в TikTok.

Также мы писали о том, как в Киеве из-за видео в TikTok уволили сотрудницу "скорой".