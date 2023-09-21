Усередині шаленого життя Tiktok - нове розслідування BBC показує, як TikTok викликає божевілля.

TikTok впливає на людину. Фото: Google.com

TikTok може викликати небезпечні наслідки для психіки користувачів цієї мережі. Згідно нових досліджень, алгоритм програми заохочує шкідливу поведінку в реальному житті, і навіть приводить до "онлайн—божевілля".

Про це йдеться у розслідуванні BBC.

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Алгоритм і дизайн TikTok "набиває" людину контентом, який може бути не рекомендований та спонукати користувачів платформи робити незвичайні речі у своїх відео. Саме такий висновок робить розслідування BBC на основі аналізу інтерв’ю з колишніми співробітниками та користувачами додатків TikTok.

BBC виявило чотири небезпечні та шкідливі епізоди за останні місяці, до яких може мати відношення непропорційна активність у TikTok:

Події навколо вбивства в штаті Айдахо, США, що призвели до помилкового звинувачення невинних людей.

Хаотичне втручання в розслідування щодо зникнення Ніколи Буллі в Ланкаширі.

Шкільні протести, пов'язані з вандалізмом у Великій Британії.

Роздмухування небезпечних заворушень у Франції.

З точки зору колишніх співробітників TikTok перелічені події є проявом божевілля з "лісовими пожежами". Додаткова небезпека в тому, що аудиторія програми може бути молодою та вразливою.

Ось як це працює на прикладі деяких подій

Відеоролики про вбивство чотирьох студентів в Айдахо зібрали понад два мільярди переглядів у TikTok і облетіли весь світ. Залежно від того, як користувачі взаємодіють із цим відео, алгоритм може вирішити — чи поширити його на мільйони людей. Подібне відео на TikTok з’являється в стрічках інших користувачів, бо алгоритм платформи вважає, що вони могли б обов'язково цим зацікавитися.

Олівія, що мешкає у США та є користувачем TikTok, розповіла виданню, як подібний контент вплинув на її рішення подолати великий шлях, щоб добратися на місце вбивства в Айдахо. Жінка пояснює, що висока зацікавленість у TikTok такими темами, як вбивство в Айдахо, спонукає користувачів створювати відео. "Одне відео в TikTok може отримати мільйони переглядів, а якщо я опублікую таке ж відео в Instagram, воно отримає близько 200 переглядів", — каже вона.

Інша співрозмовниця BBC на ім'я Хізер з Великої Британії, що є також користувачкою TikTok, пояснює як шкодує з приводу своєї неправдивої інформації про зникнення людини. Йдеться про випадок у кінці цієї зими, коли Велика Британія декілька тижнів стежила за новинами про зникнення 45-річної Ніколи Булли. Хізер каже, що жалкує про свою участь в ажіотажі TikTok навколо зникнення жінки.

У лютому 2023 року в TikTok було опубліковано протест проти того, як середня школа Рейнфорд у Мерсісайді перевіряє довжину спідниць у дівчат. Протягом декількох днів учні понад 160 шкіл відзняли власну версію протесту. У деяких випадках молоді люди виходили з-під контролю: вибивали вікна, підпалювали дерева та нападали на вчителів. З'ясовуючи причини, дослідники дійшли висновку про кумулятивний ефект усіх відео у TikTok.

У випадку заворушень, що поширилися у Франції після смерті 17-річної Нахель М, яку застрелив поліцейський, Президент країни Еммануель Макрон також поклав провину за безлад на TikTok.

Якою є відповідь представників китайського соцмедійного гіганту?

У компанії TikTok вважають, що деякі спекулятивні теорії навколо платформи не мають справжніх доказів на їх підтвердження. Представник компанії TikTok пояснив BBC, що насправді алгоритм платформи "об’єднує спільноти, віддаючи пріоритет безпеці". На його думку, слід розрізняти різні типи контенту для переривання повторюваних шаблонів, а також регулювання "шкідливої дезінформації".

Втім, опитані BBC колишні співробітники компанії все ще вважають, що обмеження шкідливого контенту не є пріоритетом для соціальної мережі TikTok, оскільки це може сповільнити стрімке зростання програми.

Раніше ми повідомляли про подію в Індонезії. Місцеву мешканку засудили за поширення відео в TikTok.

Також ми писали про те, як у Києві через відео в TikTok звільнили співробітницю "швидкої".