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Tinder окончательно вышел с российского рынка

30 июня 2023 09:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Tinder окончательно вышел из российского рынка
Приложение Tinder на телефоне. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Приложение для онлайн-знакомств Tinder окончательно вышло с российского рынка. Оно также исчезло из магазинов Play Market и AppStore.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сообщится, что в программе только высвечивается информация об ошибке и просьба зайти позже.

"Теперь в приложении, если он не удален, нельзя пользоваться его основным функционалом, то есть "свайпать" анкеты людей. Программа лишь высвечивает информацию об ошибке и просьбе зайти позже", — говорится в сообщении.

Однако войти в аккаунт на устройствах с ОС Android приложение пока позволяет.

 

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Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

"Похоронили" Tinder

Узнав о том, что приложение для знакомств вышло из России, в городе Сочи устроили "похороны" Tinder.

"Прощай, прощай, Тиндер", — восклицали собравшиеся.

 


Напомним, ранее владелец Tinder Match Group заявил, что покинет Россию до 30 июня. Причиной послужило не только полномасштабное вторжение РФ в Украину, но и защита прав человека.

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