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Tinder остаточно вийшов з російського ринку

30 червня 2023 09:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Tinder остаточно вийшов з російського ринку
Застосунок Tinder на телефоні. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Застосунок для онлайн-знайомств Tinder остаточно вийшов з російського ринку. Додаток також зник з магазинів Play Market та AppStore. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Повідомляться, що у програмі лише висвічується інформація про помилку та прохання зайти пізніше. 

"Тепер у додатку, якщо його не видалено, не можна користуватися його основним функціоналом, тобто "свайпати" анкети людей. Програма лише висвічує інформацію про помилку та прохання зайти пізніше", — йдеться у повідомленні. 

Однак увійти в обліковий запис на пристроях з ОС Android програма  поки що дозволяє.

 

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Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

"Поховали" Tinder

Дізнавшись про те, що додаток для знайомств вийшло з Росії, у місті Сочі влаштували "похорон" Tinder. 

"Прощай, прощай, Тіндер", — вигукували присутні. 

 


Нагадаємо, раніше власник Tinder Match Group заявив, що покине Росію до 30 червня. Причиною стало не тільки повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а й захист прав людини.

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