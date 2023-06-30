Застосунок Tinder на телефоні. Фото: google

Застосунок для онлайн-знайомств Tinder остаточно вийшов з російського ринку. Додаток також зник з магазинів Play Market та AppStore.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомляться, що у програмі лише висвічується інформація про помилку та прохання зайти пізніше.

"Тепер у додатку, якщо його не видалено, не можна користуватися його основним функціоналом, тобто "свайпати" анкети людей. Програма лише висвічує інформацію про помилку та прохання зайти пізніше", — йдеться у повідомленні.

Однак увійти в обліковий запис на пристроях з ОС Android програма поки що дозволяє.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

"Поховали" Tinder

Дізнавшись про те, що додаток для знайомств вийшло з Росії, у місті Сочі влаштували "похорон" Tinder.

"Прощай, прощай, Тіндер", — вигукували присутні.



Нагадаємо, раніше власник Tinder Match Group заявив, що покине Росію до 30 червня. Причиною стало не тільки повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а й захист прав людини.