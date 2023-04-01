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Твиттер показал часть исходного кода, прогнозирующего рекомендации

1 апреля 2023 13:53
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Твиттер показал часть кода
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Компания Twitter показала часть компьютерного кода, который прогнозирует рекомендации. Тем самым позволили пользователям и программистам оценить его работу и предложить изменения в алгоритм.

Об этом информирует Reuters.

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Twitter показали часть кода

Компания загрузила код в два репозитория на платформе для обмена кодом Github. Они включают исходный код многих частей Twitter, включая алгоритм рекомендаций, который контролирует твиты, которые видят пользователи.

"Этот шаг был сделан по указанию владельца компании, миллиардера Илона Маска, который заявил, что прозрачность кода приведет к повышению доверия среди пользователей и быстрому совершенствованию продукта. Это также служит для решения общих проблем пользователей и законодателей, которые все чаще проверяют социальные медиаплатформы на предмет того, как алгоритмы отбирают контент, который видят пользователи", — отмечает агентство.

Илон Маск написал в Twitter, что социальная сеть будет обновлять свой алгоритм рекомендаций на основе предложений пользователей каждые 24-48 часов.

Также владелец Твиттера и некоторые его сотрудники провели сессию в Spaces, аудио Twitter, где попросили пользователей предоставлять рекомендации и задавать вопросы о том, как работает код платформы.

Во время этого разговора один человек спросил, почему код Twitter классифицирует пользователей как республиканцев или демократов. Сотрудник Twitter ответил, что это была старая функция, не являвшаяся важной для системы рекомендаций платформы, и компания стремится ее удалить.

Напомним, что многие эксперты пророчат ChatGPT большое будущее и предостерегают, что уже в ближайшие годы искусственный интеллект может уничтожить миллионы рабочих мест. А в США модель искусственного интеллекта даже прошла экзамен по получению медицинской лицензии.

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