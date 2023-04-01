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Твіттер показав частину вихідного коду, який прогнозує рекомендації

1 квітня 2023 13:53
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Твіттер оприлюднив частину коду
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Компанія Twitter оприлюднила частину комп'ютерного коду, який прогнозує рекомендації. Цим самим дозволили користувачам і програмістам оцінити його роботу і запропонувати зміни до алгоритму.

Про це інформує Reuters

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Компанія завантажила код у два репозиторії на платформі для обміну кодом Github. Вони включають вихідний код багатьох частин Twitter, в тому числі алгоритм рекомендацій, який контролює твіти, які бачать користувачі.

"Цей крок був зроблений за вказівкою власника компанії, мільярдера Ілона Маска, який заявив, що прозорість коду призведе до підвищення довіри серед користувачів і швидкого вдосконалення продукту. Це також слугує для розв’язання спільних проблем користувачів і законодавців, які все частіше перевіряють соціальні медіаплатформи на предмет того, як алгоритми відбирають контент, який бачать користувачі", — наголошує агентство. 

Ілон Маск написав у Twitter, що соціальна мережа буде оновлювати свій алгоритм рекомендацій на основі пропозицій користувачів кожні 24-48 годин.

Також власник Твіттеру і деякі його співробітники провели сесію в Spaces, аудіочаті Twitter, де попросили користувачів надавати рекомендації та ставити запитання про те, як працює код платформи.

Під час цієї розмови, одна людина запитала, чому код Twitter класифікує користувачів як республіканців або демократів. Співробітник Twitter відповів, що це була стара функція, яка не була важливою для системи рекомендацій платформи, і компанія прагне її видалити.

Нагадаємо, що багато експертів пророкують ChatGPT велике майбутнє й застерігають, що вже у найближчі роки штучний інтелект може знищити мільйони робочих місць. А в США модель штучного інтелекту навіть пройшла іспит з отримання медичної ліцензії, яка дозволяє лікарям практикувати.

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