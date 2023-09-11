Twitter размещает скрытую рекламу на аккаунтах пользователей

Американский миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Последние несколько дней пользователи Twitter X жалуются, что в социальной сети появились скрытые рекламные посты, никак не отмеченные. Пока неизвестно, стали немаркированные объявления результатом ошибки или умышленного изменения.

Об этом сообщает IT community.

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Как известно, пользователи начали замечать многочисленные посты скрытой рекламы, не имеющие обычной метки Ad. Именно эта метка идентифицирует публикацию как оплаченную рекламу, а не "родную" публикацию владельца аккаунта.

WOW. Это смотреть как X не является longer маркировка всех писем posts как “ads.”



Как follower sent me this screenshot, saying that they viewed this unmarked ad from @realsaltlake “couple of times” on the Following tab. pic.twitter.com/heBTQokU4O — Nandini Jammi (@nandoodles) September 6, 2023

Соучредительница мониторинговой группы Check My Ads Нандини Джамми показала множество примеров рекламы в аккаунте Twitter и призвала пользователей жаловаться и сообщать о таких случаях.

А исполнительный директор Центра цифровой демократии, организации по цифровым правам, защите потребителей и конфиденциальности сказал, что из-за неофициальной рекламы социальная сеть может иметь проблемы с FTC (Федеральная торговая комиссия).

"FTC должно начать расследование использования компанией X скрытой рекламы и выяснить, участвует ли X в обманчивой бизнес-тактике", — подчеркнул он.

Напомним, ранее в СМИ сообщали о том, что в прошлом году популярный бизнесмен и миллиардер Илон Маск тайно приказал выключить спутниковую сеть Starlink вблизи крымского полуострова. Это нужно было для того, чтобы воспрепятствовать украинским атакам на российский флот.

Сам Илон Маск заявил, что якобы не ограничивал работу Starlink у берегов Крыма в 2022 году.