Twitter розміщує приховану рекламу на акаунтах користувачів

Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Останні декілька днів користувачі Twitter X жаліються, що у соціальній мережі з’явилися приховані рекламні пости, котрі ніяк не відмічені. Наразі невідомо, чи стали немарковані оголошення результатом помилки або навмисної зміни.

Про це повідомляє IT community.

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Як відомо, користувачі почали помічати численні пости прихованої реклами, які не мають звичайної мітки "Ad". Саме ця позначка ідентифікує публікацію як оплачену рекламу, а не "рідну" публікацію власника акаунту.

WOW. It looks like X is no longer marking all paid posts as “ads.”



A follower sent me this screenshot, saying that they viewed this unmarked ad from @realsaltlake a “couple of times” on the Following tab. pic.twitter.com/heBTQokU4O — Nandini Jammi (@nandoodles) September 6, 2023

Співзасновниця моніторингової групи Check My Ads Нандіні Джаммі показала безліч прикладів реклами в обліковому записі Twitter та закликала користувачів скаржитись та повідомляти про такі випадки.

А виконавчий директор Центру цифрової демократії, організації з цифрових прав, захисту споживачів і конфіденційності сказав, що через неофіційну рекламу соціальна мережа може мати проблеми з FTC (Федеральна торгова комісія).

"FTC має розпочати розслідування використання компанією X прихованої реклами, та з’ясувати, чи бере участь X в оманливій бізнес-тактиці", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли про те, що минулого року популярний бізнесмен та мільярдер Ілон Маск таємно наказав вимкнути супутникову мережу Starlink поблизу кримського півострова. Це потрібно було для того, щоб перешкодити українським атакам на російський флот.

Сам Ілон Маск заявив, що нібито не обмежував роботу Starlink біля берегів Криму у 2022 році.