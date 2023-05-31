В "Дії" модернизировали строительные услуги
На портале "Дія" модернизировали несколько строительных услуг. Украинцы смогут получить их еще эффективнее.
Об этом сообщает Минцифра.
Модернизация строительных услуг в "Дії"
"Отныне можете редактировать уже поданное сообщение. А большинство данных в заявлении подтянется автоматически из Единой государственной электронной системы в сфере строительства", — говорится в сообщении.
В Минцифры подчеркнули, что это ускорит процесс подачи заявления, а также минимизирует технические ошибки.
На портале можно получить три модернизированных услуги:
- Уведомление о начале строительных работ на основании стройпаспорта и уведомления об изменении данных в зарегистрированном сообщении;
- Выдача строительного паспорта и внесение изменений в выданный строительный паспорт;
- Декларация о готовности объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта.
Модернизация была проведена в сотрудничестве Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры и Министерства цифровой трансформации при поддержке USAID/UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".
Напомним, в Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали о ситуации с покупкой военных облигаций в мобильном приложении "Дія". Украинцы поддержали армию уже на 1 млрд. грн.
Также мы писали, что теперь становится доступной услуга замещения водительского удостоверения через приложение "Дія". Сделать это можно всего за несколько кликов.