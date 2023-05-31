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В "Дії" модернизировали строительные услуги

31 мая 2023 18:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В "Дії" модернизировали строительные услуги
Приложение "Дія" на смартфоне. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На портале "Дія" модернизировали несколько строительных услуг. Украинцы смогут получить их еще эффективнее.

Об этом сообщает Минцифра.

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Модернизация строительных услуг в "Дії"

"Отныне можете редактировать уже поданное сообщение. А большинство данных в заявлении подтянется автоматически из Единой государственной электронной системы в сфере строительства", — говорится в сообщении.

В Минцифры подчеркнули, что это ускорит процесс подачи заявления, а также минимизирует технические ошибки.

На портале можно получить три модернизированных услуги:

  • Уведомление о начале строительных работ на основании стройпаспорта и уведомления об изменении данных в зарегистрированном сообщении;
  • Выдача строительного паспорта и внесение изменений в выданный строительный паспорт;
  • Декларация о готовности объекта к эксплуатации на основании стройпаспорта.

Модернизация была проведена в сотрудничестве Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры и Министерства цифровой трансформации при поддержке USAID/UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали о ситуации с покупкой военных облигаций в мобильном приложении "Дія". Украинцы поддержали армию уже на 1 млрд. грн.

Также мы писали, что теперь становится доступной услуга замещения водительского удостоверения через приложение "Дія". Сделать это можно всего за несколько кликов.

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