У "Дії" модернізували будівельні послуги

Додаток "Дія" на смартфоні. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

На порталі "Дія" модернізували декілька будівельних послуг. Українці зможуть отримати їх ще ефективніше.

Про це повідомляє Мінцифра.

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Модернізація будівельних послуг в "Дії"

"Відтепер можете редагувати вже подане повідомлення. А більшість даних у заяві підтягнеться автоматично з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва", — йдеться у повідомленні.

У Мінцифри наголосили, що це пришвидшить процес подання заяви, а також мінімізує технічні помилки.

На порталі можна отримати три модернізовані послуги:

Повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта та повідомлення про зміну даних у зареєстрованому повідомленні;

Видача будівельного паспорта та внесення змін у виданий будівельний паспорт;

Декларація про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будпаспорта.

Модернізація була проведена в співпраці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерства цифрової трансформації за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS".

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації України розповіли про ситуацію із купівлею військових облігацій у мобільному застосунку "Дія". Українці підтримали армію вже на 1 млрд грн.

Також ми писали, що відтепер стає доступною послуга заміщення водійського посвідчення через застосунок "Дія". Зробити це можна всього за кілька кліків.