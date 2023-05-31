У "Дії" модернізували будівельні послуги
На порталі "Дія" модернізували декілька будівельних послуг. Українці зможуть отримати їх ще ефективніше.
Про це повідомляє Мінцифра.
Модернізація будівельних послуг в "Дії"
"Відтепер можете редагувати вже подане повідомлення. А більшість даних у заяві підтягнеться автоматично з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва", — йдеться у повідомленні.
У Мінцифри наголосили, що це пришвидшить процес подання заяви, а також мінімізує технічні помилки.
На порталі можна отримати три модернізовані послуги:
- Повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта та повідомлення про зміну даних у зареєстрованому повідомленні;
- Видача будівельного паспорта та внесення змін у виданий будівельний паспорт;
- Декларація про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будпаспорта.
Модернізація була проведена в співпраці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерства цифрової трансформації за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS".
Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації України розповіли про ситуацію із купівлею військових облігацій у мобільному застосунку "Дія". Українці підтримали армію вже на 1 млрд грн.
Також ми писали, що відтепер стає доступною послуга заміщення водійського посвідчення через застосунок "Дія". Зробити це можна всього за кілька кліків.