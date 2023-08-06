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В Дии временно не работают некоторые услуги

6 августа 2023 01:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Дии временно не работают некоторые услуги
Мужчина пользуется приложением "Дия"
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Дии временно не работает ряд услуг. В частности, заявление о браке, а также дубликаты и выписки о рождении, смерти и т.д.

Об этом сообщили в Дии.

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"В реестрах активов гражданского состояния выполняются технические работы, поэтому связанные с ними услуги на портале "Дия" будут недоступны сегодня с 18:00 до 07:00 понедельника", — говорится в сообщении.

Поэтому просят позже воспользоваться такими услугами, как заявление о браке, дубликаты и выписки о рождении, смерти, регистрации, расторжении брака и об изменении имени, а также сервисом єМалятко.

"Уже в понедельник услуги будут работать как обычно", — отметили в Дии.

Некоторые услуги в Дии временно не работают. Фото: Дия

Напомним, что украинцы, потерявшие жилье из-за российской агрессии, смогут получить компенсацию через приложение "Дия". Теперь услуга доступна и владельцам полностью разрушенного имущества.

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