В Дии временно не работают некоторые услуги

Мужчина пользуется приложением "Дия"

В Дии временно не работает ряд услуг. В частности, заявление о браке, а также дубликаты и выписки о рождении, смерти и т.д.

Об этом сообщили в Дии.

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Какие услуги не работают в Дии

"В реестрах активов гражданского состояния выполняются технические работы, поэтому связанные с ними услуги на портале "Дия" будут недоступны сегодня с 18:00 до 07:00 понедельника", — говорится в сообщении.

Поэтому просят позже воспользоваться такими услугами, как заявление о браке, дубликаты и выписки о рождении, смерти, регистрации, расторжении брака и об изменении имени, а также сервисом єМалятко.

"Уже в понедельник услуги будут работать как обычно", — отметили в Дии.

Некоторые услуги в Дии временно не работают. Фото: Дия

Напомним, что украинцы, потерявшие жилье из-за российской агрессии, смогут получить компенсацию через приложение "Дия". Теперь услуга доступна и владельцам полностью разрушенного имущества.