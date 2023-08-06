Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow У Дії тимчасово не працюють деякі послуги arrow

У Дії тимчасово не працюють деякі послуги

6 серпня 2023 01:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Дії тимчасово не працюють деякі послуги
Чоловік користується додатком "Дія"
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Дії тимчасово не працює низка деяких послуг. Зокрема, заява про шлюб, а також дублікати та витяги про народження, смерть тощо.

Про це повідомили у Дії.

Читайте також:

Які послуги не працюють у Дії

"У реєстрах активів цивільного стану виконуються технічні роботи, тож пов'язані з ними послуги на порталі "Дія" будуть недоступні сьогодні з 18:00 до 07:00 понеділка", — йдеться в повідомленні.

Тому просять пізніше скористатися такими послугами, як заява про шлюб, дублікати та витяги про народження, смерть, реєстрацію, розірвання шлюбу й про зміну імені, а також сервісом єМалятко.

"Вже в понеділок послуги працюватимуть як завжди", — зазначили в Дії.

Деякі послуги в Дії тимчасово не працюють. Фото: Дія

Нагадаємо, що українці, які втратили житло через російську агресію, зможуть отримати компенсацію через застосунок "Дія". Тепер послуга доступна і для власників повністю зруйнованого майна. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз