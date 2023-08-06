У Дії тимчасово не працюють деякі послуги

Чоловік користується додатком "Дія"

У Дії тимчасово не працює низка деяких послуг. Зокрема, заява про шлюб, а також дублікати та витяги про народження, смерть тощо.

Про це повідомили у Дії.

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Які послуги не працюють у Дії

"У реєстрах активів цивільного стану виконуються технічні роботи, тож пов'язані з ними послуги на порталі "Дія" будуть недоступні сьогодні з 18:00 до 07:00 понеділка", — йдеться в повідомленні.

Тому просять пізніше скористатися такими послугами, як заява про шлюб, дублікати та витяги про народження, смерть, реєстрацію, розірвання шлюбу й про зміну імені, а також сервісом єМалятко.

"Вже в понеділок послуги працюватимуть як завжди", — зазначили в Дії.

Деякі послуги в Дії тимчасово не працюють. Фото: Дія

Нагадаємо, що українці, які втратили житло через російську агресію, зможуть отримати компенсацію через застосунок "Дія". Тепер послуга доступна і для власників повністю зруйнованого майна.