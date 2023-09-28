В "Дії" появился сервис для людей, потерявших жилье из-за войны

Разрушенный захватчиками дом. Фото: Укрінформ

В приложении "Дії" украинцам стали доступны для ознакомления жилищные сертификаты. Их получили те украинцы, которые в рамках программы "єВідновлення" подавали соответствующую заявку на восстановление разрушенного жилья.

Об этом объявил премьер-министр Денис Шмигаль.

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"Сегодня в рамках программы "єВідновлення" открываем просмотр жилищных сертификатов в "Дії". Благодаря им украинцы, чье жилье полностью разрушено Россией, смогут приобрести новое. Все, кто подал заявку через "Дію", в отдельной вкладке раздела "Восстановление" полностью увидят свой сертификат", — отметил он.

Полноценный запуск жилищных сертификатов ожидается в ноябре этого года, но уже сегодня есть возможность выбрать себе место для жизни и варианты недвижимости.

"Механизм их использования еще дорабатывается. Планируем полноценный запуск уже в ноябре этого года. Однако сейчас уже есть возможность выбрать для себя лучшее место для жизни и наиболее оптимальные варианты недвижимости", — сообщил Шмигаль.

По словам главы правительства, о том, как сертификаты можно будет использовать на практике, впоследствии подробно проинформируют Минвосстановление и Министерство цифровой трансформации.

"Таким образом, программа "єВідновлення" постепенно охватывает всех украинцев, чье жилье поразили российские террористы", — отметил премьер.

Сколько подали заявок

Всего украинцы уже подали 3685 заявлений в "Дії" на компенсацию за разрушенное имущество по программе "єВідновлення". Больше всего заявлений поступило из Харьковской и Киевской областей.

Пост Дениса Шмыгаля. Фото: Telegram

Ранее мы сообщали, что украинцы уже через неделю смогут вносить в "Дії" данные о потерянном или поврежденном жилье в результате войны.

Напоминаем, что в приложении "Дія" появился бета-тест новой услуги, а именно уплаты штрафа за административное правонарушение. Благодаря этому не нужно будет делать кучу бумаг, ходить в суд и банк.