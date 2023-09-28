У "Дії" з'явився сервіс для людей, які втратили житло через війну

Зруйнований загарбниками будинок. Фото: Укрінформ

У додатку "Дія" українцям стали доступні для ознайомлення житлові сертифікати. Їх отримали ті українці, які в рамках програми "єВідновлення" подавали відповідну заявку на відновлення зруйнованого житла.

Про це оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Сьогодні в межах програми "єВідновлення" відкриваємо перегляд житлових сертифікатів у "Дії". Завдяки їм українці, чиє житло було повністю зруйноване Росією, зможуть придбати нове. Усі, хто подав заявку через "Дію", в окремій вкладці розділу "єВідновлення" повністю побачать свій сертифікат", — зазначив він.

Повноцінний запуск житлових сертифікатів очікується в листопаді цього року, але вже сьогодні є можливість вибрати для себе місце для життя та варіанти нерухомості.

"Механізм їх використання ще доопрацьовується. Плануємо повноцінний запуск вже в листопаді цього року. Однак зараз вже є можливість вибрати для себе краще місце для життя та найбільш оптимальні варіанти нерухомості", — повідомив Шмигаль.

За словами глави уряду, про те, як сертифікати можна буде використовувати на практиці, згодом детально поінформують Мінвідновлення та Міністерство цифрової трансформації.

"Таким чином, програма "єВідновлення" поступово охоплює всіх українців, чиє житло вразили російські терористи", — зазначив прем'єр.

Скільки подали заявок

Загалом українці вже подали 3 685 заяв у "Дії" на компенсацію за зруйноване майно за програмою єВідновлення. Найбільше заяв надійшло з Харківської та Київської областей.

Пост Дениса Шмигаля. Фото: Telegram

Раніше ми повідомляли, що українці вже за тижеднь зможуть вносити у "Дію" дані про втрачене чи пошкоджене житло внаслідок війни.

Нагадуємо, у застосунку "Дія" з'явився бета-тест нової послуги, а саме сплати штрафу за адміністративне правопорушення. Завдяки цьому не потрібно буде робити купу паперів, ходити до суду та банку.