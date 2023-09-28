Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow У "Дії" з'явився сервіс для людей, які втратили житло через війну arrow

У "Дії" з'явився сервіс для людей, які втратили житло через війну

28 вересня 2023 18:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У "Дії" з'явився сервіс для людей, які втратили житло через війну
Зруйнований загарбниками будинок. Фото: Укрінформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У додатку "Дія" українцям стали доступні для ознайомлення житлові сертифікати. Їх отримали ті українці, які в рамках програми "єВідновлення" подавали відповідну заявку на відновлення зруйнованого житла.

Про це оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте також:

Українці отримають можливість знайти домівку

"Сьогодні в межах програми "єВідновлення" відкриваємо перегляд житлових сертифікатів у "Дії". Завдяки їм українці, чиє житло було повністю зруйноване Росією, зможуть придбати нове. Усі, хто подав заявку через "Дію", в окремій вкладці розділу "єВідновлення" повністю побачать свій сертифікат", — зазначив він.

Повноцінний запуск житлових сертифікатів очікується в листопаді цього року, але вже сьогодні є можливість вибрати для себе місце для життя та варіанти нерухомості.

"Механізм їх використання ще доопрацьовується. Плануємо повноцінний запуск вже в листопаді цього року. Однак зараз вже є можливість вибрати для себе краще місце для життя та найбільш оптимальні варіанти нерухомості", — повідомив Шмигаль.

За словами глави уряду, про те, як сертифікати можна буде використовувати на практиці, згодом детально поінформують Мінвідновлення та Міністерство цифрової трансформації.

"Таким чином, програма "єВідновлення" поступово охоплює всіх українців, чиє житло вразили російські терористи", — зазначив прем'єр.

Скільки подали заявок

Загалом українці вже подали 3 685 заяв у "Дії" на компенсацію за зруйноване майно за програмою єВідновлення. Найбільше заяв надійшло з Харківської та Київської областей.

Пост Дениса Шмигаля. Фото: Telegram 

Раніше ми повідомляли, що українці вже за тижеднь зможуть вносити у "Дію" дані про втрачене чи пошкоджене житло внаслідок війни.

Нагадуємо, у застосунку "Дія" з'явився бета-тест нової послуги, а саме сплати штрафу за адміністративне правопорушення. Завдяки цьому не потрібно буде робити купу паперів, ходити до суду та банку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багатші за членів Уряду. Скільки заробляють в Міністерстві стратегічних галузей промисловості

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз