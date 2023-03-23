В приложении "Дія" тестируют отмену шеринга авто: как воспользоваться
В приложении "Дія" начали тестировать отмену шеринга авто. Украинцы могут принять участие в бета-тесте.
Об этом сообщает "Дія".
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Подробности
"Скоро в "Дії" можно будет не только поделиться техпаспортом с другим человеком, но и отменить шеринг авто онлайн. Услуга особенно актуальна во время войны, ведь позволяет пошерить авто временно. Например, чтобы помочь близким выехать из зоны боевых действий", — говорится в сообщении.
Присоединиться к бета-тесту можно, если вы:
- Владелец автомобиля и пользуетесь шерингом авто;
- или же надлежащий пользователь, которому пошерили машину;
- имеете "Дію. Подпись".
Принять участие в бета-тесте должны два человека — владелец авто и водитель, назначенный надлежащим пользователем.
Записаться на бета-тест можно по ссылке.
Напомним, за время полномасштабного вторжения более 100 тысяч украинцев пошерили авто через "Дія". Для этого не требуется никаких пластиковых свидетельств.
Также мы писали, что в Украине создали мобильное приложение I'm Ukrainian для граждан, которые в результате войны выехали за границу. Он поможет найти другие необходимые услуги.
Добавим, Министерство цифровой трансформации Украины продолжает переводить предоставление государственных услуг в электронный формат. Так, на портале и в приложении госуслуг "Дія" украинцы могут оперативно, без лишней бюрократии, воспользоваться рядом сервисов. За год несокрушимости заработали 49 услуг.