У додатку "Дія" тестують скасування шерингу авто: як скористатися

Додаток "Дія"

У додатку "Дія" почали тестувати скасування шерингу авто. Українці можуть взяти участь у бета-тесті.

Про це повідомляє "Дія".

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"Скоро в "Дії" можна буде не лише поділитися техпаспортом з іншою людиною, а й скасувати шеринг авто онлайн. Послуга особливо актуальна під час війни, адже дає можливість пошерити авто тимчасово. Наприклад, щоб допомогти близьким виїхати з зони бойових дій", — йдеться у повідомленні.

Долучитися до бета-тесту можна, якщо ви:

Власник автомобіля і користуєтеся шерингом авто;

або ж належний користувач, якому пошерили автівку;

маєте "Дія.Підпис".

Взяти участь в бета-тесті мають дві людини — власник авто та водій, якого призначили належним користувачем.

Записатися на бета-тест можна за посиланням.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення понад 100 тисяч українців пошерили авто через "Дію". Для цього не потрібно жодних пластикових свідоцтв.

Також ми писали, що в Україні створили мобільний застосунок I'm Ukrainian для громадян, які через війну виїхали за кордон. Він допоможе знайти інші необхідні послуги.

Додамо, Міністерство цифрової трансформації України продовжує переводити надання державних послуг в електронний формат. Так, на порталі та в застосунку держпослуг "Дія" українці можуть оперативно, без зайвої бюрократії, скористатися низкою сервісів. За рік незламності запрацювали 49 послуг.