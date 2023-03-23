У додатку "Дія" тестують скасування шерингу авто: як скористатися
У додатку "Дія" почали тестувати скасування шерингу авто. Українці можуть взяти участь у бета-тесті.
Про це повідомляє "Дія".
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Деталі
"Скоро в "Дії" можна буде не лише поділитися техпаспортом з іншою людиною, а й скасувати шеринг авто онлайн. Послуга особливо актуальна під час війни, адже дає можливість пошерити авто тимчасово. Наприклад, щоб допомогти близьким виїхати з зони бойових дій", — йдеться у повідомленні.
Долучитися до бета-тесту можна, якщо ви:
- Власник автомобіля і користуєтеся шерингом авто;
- або ж належний користувач, якому пошерили автівку;
- маєте "Дія.Підпис".
Взяти участь в бета-тесті мають дві людини — власник авто та водій, якого призначили належним користувачем.
Записатися на бета-тест можна за посиланням.
Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення понад 100 тисяч українців пошерили авто через "Дію". Для цього не потрібно жодних пластикових свідоцтв.
Також ми писали, що в Україні створили мобільний застосунок I'm Ukrainian для громадян, які через війну виїхали за кордон. Він допоможе знайти інші необхідні послуги.
Додамо, Міністерство цифрової трансформації України продовжує переводити надання державних послуг в електронний формат. Так, на порталі та в застосунку держпослуг "Дія" українці можуть оперативно, без зайвої бюрократії, скористатися низкою сервісів. За рік незламності запрацювали 49 послуг.