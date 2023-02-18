В Hogwarts Legacy появилась украинская версия сайта
В новой, но уже популярной игре Hogwarts Legacy появилась украинская версия сайта. Еще недавно ее не было.
Об этом свидетельствует интерфейс сайта , посвященный игре.
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Подробности
На сайте Hogwarts Legacy можно выбрать украинский вариант отображения информации. Соответствующая страница содержит описание игры на украинском языке, имеет ссылки на другие страницы (например, описание системных требований для ПК или описание эксклюзивных вознаграждений), которые также изложены на украинском языке.
"Hogwarts Legacy — это увлекательная ролевая игра с открытым миром, действие которой разворачивается в волшебном мире, впервые представленном в книгах о Гарри Поттере. Вас ждет Хогвартс 1800-х годов. Ваш персонаж — ученик или ученица, имеющая ключ к старинной тайне, которая может разорвать мир чар на кусочки. Находите союзников, сразитесь с темными колдунами и решайте судьбу мира чар. Вы сами создаете свое наследие", — говорится на сайте игры на украинском.
Уже через неделю ожидается релиз игры Hogwarts Legacy, рассказывающей о временах, предшествовавших событиям книг о Гарри Поттере. Вероятно, в игре со временем появится украинская локализация.