У Hogwarts Legacy з'явилася українська версія сайту

Наразі на сайті Hogwarts Legacy можна обрати український варіант відображення інформації

У нової, але вже популярної гри Hogwarts Legacy з'явилася українська версія сайту. Ще нещодавно її не було.

Про це свідчить інтерфейс сайту, який присвячений грі.

Деталі

Наразі на сайті Hogwarts Legacy можна обрати український варіант відображення інформації. Відповідна сторінка містить опис гри українською, має посилання на інші сторінки (наприклад, опис системних вимог для ПК чи опис ексклюзивних винагород), які також викладені українською мовою.

"Hogwarts Legacy — це захоплива рольова гра з відкритим світом, дія якої розгортається в чарівному світі, вперше представленому у книгах про Гаррі Поттера. На вас чекає Гоґвортс 1800-х років. Ваш персонаж — учень або учениця, що мають ключ до старовинної таємниці, яка може розірвати світ чар на шматочки. Знаходьте союзників, бийтеся з темними чаклунами та вирішуйте долю світу чар. Ви самі створюєте свою спадщину", — йдеться на сайті гри українською.

Вже за тиждень очікується реліз гри Hogwarts Legacy, яка розповідає про часи, що передували подіям книг про Гаррі Поттера. Ймовірно, у грі згодом з'явиться українська локалізація.