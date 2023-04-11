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Во львовском училище открыли первый в системе профобразования IT-центр

11 апреля 2023 17:42
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Марта Байдака
Журналист
Во львовском училище открыли первый в системе профобразования IT-центр
Учебно-практический центр информационных и компьютерных технологий. Фото: Львовская ОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во львовском высшем профессиональном училище №29 открыли новый учебно-практический центр информационных и компьютерных технологий и презентовали STEM-лабораторию. Это первый такой центр IT-направления в системе профессионального образования.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

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Заместитель директора по учебно-производственной работе высшего профессионального училища №29 Андрей Вербовский рассказал, что направление IT активно развивается в их училище. Это был запрос от IT-кластера, с которыми подписали меморандум. Первый выпуск учащихся будет в 2024 году.

"По востребованности на рынке труда специалистов IT-сферы пришли к выводу, что дефицит кадров IT-направления достаточно высок. Поэтому они выступили инициаторами, мы ее подхватили. Второй учебный год в этом году мы набрали группу обучения по совершенно новой учебной программе, разработанной совместно со специалистами львовского IT-кластера, которых приобщат к преподаванию. Она экспериментальная. Такой программы в учебных заведениях Львовщины еще нет", — рассказал Андрей Вербовский.

Как добавили в ЛОГА, научно-практический центр информационных и компьютерных технологий был создан на базе кабинета математики, двух компьютерных лабораторий и STEM лаборатории. Над созданием центра заработали несколько лет назад. В прошлом году обустроили современный кабинет математики, оснащенный интерактивной сенсорной панелью. В 2021 году благодаря проекту Lviv IT Cluster Academy и поддержке от городских и областных властей создали еще две компьютерные лаборатории.

Учебное заведение принимало участие в европейской программе EUforskills "Лучшие навыки для современной Украины", поддерживающей развитие образовательного направления, в частности, профессионального образования. ВПУ №29 одержало победу и одержало 500 тысяч гривен. Еще примерно такую же сумму получило от городских и областных властей на оборудование.

Напомним, мы раньше писали, как будет развиваться Одесса после EXPO-2030. Одной из возможностей является сохранение выставочного комплекса как основного центра проведения подобных мероприятий в Одессе. Это позволит развивать выставочный бизнес в городе и привлекать к нему туристов со всей Украины и мира.

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