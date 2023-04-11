У львівському училищі відкрили перший у системі профосвіти IT-центр

Навчально-практичний центр інформаційних та комп'ютерних технологій. Фото: Львівська ОВА

У львівському вищому професійному училищі №29 відкрили новий навчально-практичний центр інформаційних та комп’ютерних технологій та презентували STEM-лабораторію. Це перший такий центр IT-спрямування у системі професійної освіти.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації

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Заступник директора з навчально-виробничої роботи вищого професійного училища №29 Андрій Вербовський розповів, що напрям IT активно розвивається у їхньому училищі. Це був запит від IT-кластера, з ними підписали меморандум. Перший випуск учнів буде у 2024 році.

"Щодо затребуваності на ринку праці фахівців IT-сфери дійшли висновку, що дефіцит кадрів IT-напряму досить високий. Тому вони виступили ініціаторами, ми її підхопили. Другий навчальний рік цьогоріч ми набрали групу навчання за абсолютно новою навчальною програмою, що розроблена спільно з фахівцями львівського IT-кластеру, яких долучать до викладання. Вона експериментальна. Такої програми в закладах освіти Львівщини ще немає", — розповів Андрій Вербовський.

Як додали у ЛОДА, науково-практичний центр інформаційних та комп’ютерних технологій створили на базі кабінету математики, двох комп’ютерних лабораторій та STEM лабораторії. Над створенням центру почали працювати декілька років тому. Торік облаштували сучасний кабінет математики, оснащений інтерактивною сенсорною панеллю. У 2021 році завдяки проєкту Lviv IT Cluster Academy та підтримці від міської та обласної влади створили ще дві комп’ютерні лабораторії.

Навчальний заклад брав участь у європейській програмі EUforskills "Кращі навички для сучасної України", що підтримує розвиток освітнього напрямку, зокрема професійної освіти. ВПУ №29 здобуло перемогу і отримало 500 тисяч гривень. Ще приблизно таку ж суму отримало від міської та обласної влади на обладнання.

Нагадаємо, ми раніше писали, як розвиватиметься Одеса після EXPO-2030. Однією з можливостей є збереження виставкового комплексу як основного центру проведення подібних заходів в Одесі. Це дасть змогу розвивати виставковий бізнес у місті та привертати до нього туристів з усієї України та світу.