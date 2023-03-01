В работе Twitter 1 марта произошел масштабный сбой

В работе Twitter произошел масштабный сбой
Сегодня, 1 марта, у соцсети Twitter возникли проблемы. Пользователи жалуются на некорректную работу приложения и сайта соцсети.
Об этом свидетельствуют данные мониторингового сайта Downdetector.
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Подробности
В большинстве случаев пользователи жалуются на работу приложения (55%) и трудности с использованием сайта Twitter (38%). У остальных пользователей возникли проблемы с соединением с сервером.
О сбоях в работе сообщают пользователи из США, Великобритании, Европы и Азии.
Сбои в работе соцсети также наблюдаются и в Украине.
Служба поддержки Twitter пока не сообщала о причине сбоя.
Напомним, ранее стало известно, что расходы рекламодателей на продвижение в Twitter Inc упали на 71% в декабре. Причина в том, что ведущие рекламодатели сократили свои расходы на платформу социальных медиа после того, как Илон Маск возглавил компанию.
Как известно, Илон Маск приобрел соцсеть Twitter и заявил, что компания близка к банкротству, и это возможно исправить при условии, что она начнет генерировать больше денег.
Впоследствии бизнесмен сократил половину штата, включая высшее руководство, а также упразднил ежемесячные выходные для сотрудников и отдаленную работу. В результате большинство рекламодателей перестали пользоваться услугами соцсети, из Twitter ушло много пользователей из-за неудовлетворения новыми правилами политики сети.
Это привело к уменьшению дохода компании и падению цены ее акций.