У роботі Twitter 1 березня стався масштабний збій

Користувачі Twitter скаржаться на некоректну роботу сайту та додатку соцмережі

Сьогодні, 1 березня, у соцмережі Twitter виникли проблеми. Користувачі скаржаться на некоректну роботу додатку та сайту соцмережі.

Про це свідчать дані моніторингового сайту Downdetector.

Подробиці

У більшості випадків користувачі скаржаться на роботу додатка (55%) та на труднощі з користуванням сайту Twitter (38%). У решти користувачів виникли проблеми зі з'єднанням із сервером.

Про збої в роботі повідомляють користувачі із США, Великої Британії, Європи та Азії.

Збої в роботі соцмережі також спостерігаються і в Україні.

Служба підтримки Twitter наразі не повідомляла про причину збою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що витрати рекламодавців на просування в Twitter Inc впали на 71% у грудні. Причина в тому, що провідні рекламодавці скоротили свої витрати на платформу соціальних медіа після того, як Ілон Маск очолив компанію.

Як відомо, Ілон Маск придбав соцмережу Twitter і заявив, що компанія близька до банкрутства, і це можливо виправити за умови, що вона почне генерувати більше грошей.

Згодом бізнесмен скоротив половину штату, включаючи вище керівництво, а також скасував щомісячні вихідні для співробітників та віддалену роботу. В результаті більшість рекламодавців перестали користуватися послугами соцмережі, з Twitter пішло багато користувачів через незадоволення новими правилами політики мережі.

Це призвело до зменшення доходу компанії та падіння ціни її акцій.