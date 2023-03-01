У роботі Twitter 1 березня стався масштабний збій

У роботі Twitter стався масштабний збій
Сьогодні, 1 березня, у соцмережі Twitter виникли проблеми. Користувачі скаржаться на некоректну роботу додатку та сайту соцмережі.
Про це свідчать дані моніторингового сайту Downdetector.
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Подробиці
У більшості випадків користувачі скаржаться на роботу додатка (55%) та на труднощі з користуванням сайту Twitter (38%). У решти користувачів виникли проблеми зі з'єднанням із сервером.
Про збої в роботі повідомляють користувачі із США, Великої Британії, Європи та Азії.
Збої в роботі соцмережі також спостерігаються і в Україні.
Служба підтримки Twitter наразі не повідомляла про причину збою.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що витрати рекламодавців на просування в Twitter Inc впали на 71% у грудні. Причина в тому, що провідні рекламодавці скоротили свої витрати на платформу соціальних медіа після того, як Ілон Маск очолив компанію.
Як відомо, Ілон Маск придбав соцмережу Twitter і заявив, що компанія близька до банкрутства, і це можливо виправити за умови, що вона почне генерувати більше грошей.
Згодом бізнесмен скоротив половину штату, включаючи вище керівництво, а також скасував щомісячні вихідні для співробітників та віддалену роботу. В результаті більшість рекламодавців перестали користуватися послугами соцмережі, з Twitter пішло багато користувачів через незадоволення новими правилами політики мережі.
Це призвело до зменшення доходу компанії та падіння ціни її акцій.