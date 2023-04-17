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В США женщина применила ChatGPT, чтобы заставить своего хозяина отремонтировать технику

17 апреля 2023 23:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В США женщина применила ChatGPT, чтобы заставить своего хозяина отремонтировать технику
Женщине потребовалось несколько попыток, прежде чем ChatGPT выдал правильный текст. Фото: Reuters
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Светлана, которыя не захотела разглашать свою фамилию, воспользовалась чат-ботом, чтобы написать электронное письмо своему арендодателю, в результате чего договорилась починить стиральную машину и сушильную машину.

Об этом пишет издание Studyfinds.

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Девушка из Нью-Йорка не могла убедительно аргументировать своему арендодателю не повышать плату за жилье. Поэтому она заручилась помощью чат-бота, чтобы выдать себя за юриста по жилищным вопросам.

Она написала электронное письмо, в котором обжаловала повышение арендной платы. Аргументы оказались столь убедительными, что арендодатель в тот же месяц отремонтировал оба прибора.

"Одно повышение арендной платы не было моей главной обеспокоенностью" , — говорит Светлана в видео в социальных сетях, согласно SWNS.

"Это была дерзость повысить арендную плату, видимо, в ответ после того, как я подала жалобу и попросила уменьшить арендную плату на основе уменьшения услуг в здании" — добавляет девушка.

Светлана признается, что за последние два с половиной года Светлана неоднократно обращалась с жалобами к хозяину по поводу сломанных машин, но так и не получила ответа.

Скриншот разговора Светланы с ChatGPT. Фото: SWNS

Напомним, недавно сеть всколыхнула новость о том, что общий трек исполнителей Drake и The Weekend под названием Heart on My Sleeve оказался результатом работы искусственного интеллекта.

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