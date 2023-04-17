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У США жінка застосувала ChatGPT, щоб змусити свого господаря полагодити техніку

17 квітня 2023 23:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У США жінка застосувала ChatGPT, щоб змусити свого господаря полагодити техніку
Жінці знадобилося кілька спроб, перш ніж ChatGPT дав правильний текст. Фото: Reuters
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Світлана, яка вирішила не розголошувати своє прізвище, скористалася чат-ботом, щоб написати електронного листа своєму орендодавцю, в результаті чого домовилася полагодити пральну машину та сушильну машину.

Про це пише видання Studyfinds.

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Дівчина з Нью-Йорка не могла переконливо аргументувати  своєму орендодавцю не підвищувати платню за житло. Тому вона заручилася допомогою чат-бота штучного інтелекту, щоб видати себе за юриста з житлових питань.

Вона написала електронний лист, в якому оскаржила підвищення орендної плати. Аргументи виявилися настільки переконливими, щр орендодавець того ж місяця відремонтував обидва прилади.

"Одне підвищення орендної плати не було моїм головним занепокоєнням", — каже Світлана у відео в соціальних мережах, згідно з SWNS.

"Це була зухвалість підвищити орендну плату, мабуть, у відповідь, після того, як я подала скаргу та попросила зменшити орендну плату на основі зменшення послуг у будівлі" — додає дівчина.

Світлана зізнається, що за останні два з половиною роки Світлана неодноразово зверталася зі скаргами до господаря щодо зламаних машин, але так і не отримала відповіді.

Скріншот розмови Світлани з ChatGPT. Фото: SWNS

Нагадаємо, нещодавно мережу сколихнула новина про те, що спільний трек виконавців Drake та The Weekend під назвою Heart on My Sleeve виявився результатом роботи штучного інтелекту.

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