У США жінка застосувала ChatGPT, щоб змусити свого господаря полагодити техніку

Жінці знадобилося кілька спроб, перш ніж ChatGPT дав правильний текст. Фото: Reuters

Світлана, яка вирішила не розголошувати своє прізвище, скористалася чат-ботом, щоб написати електронного листа своєму орендодавцю, в результаті чого домовилася полагодити пральну машину та сушильну машину.

Про це пише видання Studyfinds.

Дівчина з Нью-Йорка не могла переконливо аргументувати своєму орендодавцю не підвищувати платню за житло. Тому вона заручилася допомогою чат-бота штучного інтелекту, щоб видати себе за юриста з житлових питань.

Вона написала електронний лист, в якому оскаржила підвищення орендної плати. Аргументи виявилися настільки переконливими, щр орендодавець того ж місяця відремонтував обидва прилади.

"Одне підвищення орендної плати не було моїм головним занепокоєнням", — каже Світлана у відео в соціальних мережах, згідно з SWNS.

"Це була зухвалість підвищити орендну плату, мабуть, у відповідь, після того, як я подала скаргу та попросила зменшити орендну плату на основі зменшення послуг у будівлі" — додає дівчина.

Світлана зізнається, що за останні два з половиною роки Світлана неодноразово зверталася зі скаргами до господаря щодо зламаних машин, але так і не отримала відповіді.

Скріншот розмови Світлани з ChatGPT. Фото: SWNS

