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В Telegram появилась новая мошенническая схема кражи денег: детали

23 июля 2023 10:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Telegram появилась новая мошенническая схема кражи денег: детали
Мошенники в Telegram. Иллюстративное фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Экспертам по экономической безопасности удалось разоблачить новую мошенническую схему. В настоящее время злоумышленники подделывают фотографии кредитных карт, используя чат-боты в Telegram.

Об этом пишет iTech.ua.

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Как выманивают средства

Сначала мошенники взламывают страницу пользователя в Telegram. После чего, используя его имя, просят у родственников и друзей перевести средства на банковскую карту.

После этого они посылают реквизиты карты, куда нужно перечислить деньги. На фотографии можно увидеть карту, которую выпустил крупный и известный банк, где пишет имя и фамилию человека, от имени которого пишут злоумышленники. У близких или друзей того или иного человека нет вопросов, поэтому легко присылают нужную сумму.

"На самом деле изображение — подделка, созданная с помощью специального Telegram-бота. Номер карты реален, но счет принадлежит мошеннику и находится в другом банке — как правило, не столь крупном и заметном", — объяснил эксперт одного из банков Николай Ничепорук.

Поэтому мошенникам удается выиграть немного времени, чтобы вывести похищенные деньги. Во время этого пострадавший связывается с банком, который использовали преступники для дизайна, после чего понимает, что деньги были направлены в другое учреждение.

Можно ли вернуть деньги

По словам эксперта, вполне возможно понять, где именно мошенник открыл свой счет. Для этого необходимо обратиться в свой банк.

"Но если вы попали на удочку аферистов и перевели деньги, то вернуть их, обратившись в банк, не получится, поскольку ваш банк не обязан это делать. Шанс появляется в том случае, если счет мошенников уже обозначен подозреваемым в базе Нацбанка или правоохранительных органов", — добавили в сообщении.

Напомним, Национальная полиция Украины рассказала о новом виде мошеннической схемы, по которой злоумышленники могут завладеть всеми вашими сбережениями.

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