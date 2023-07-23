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У Telegram з'явилася нова шахрайська схема викрадення коштів: деталі

23 липня 2023 10:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Telegram з'явилася нова шахрайська схема викрадення коштів: деталі
Шахраї в Telegram. Ілюстративне фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Експертам з економічної безпеки вдалося викрити нову шахрайську схему. Наразі зловмисники підробляють світлини кредитних карток, використовуючи чат-боти в Telegram.

Про це пише iTech.ua.

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Як виманюють кошти 

Спершу шахраї зламують сторінку користувача в Telegram. Після чого, використовуючи його ім'я, просять у родичів та друзів переказати кошти на банківську картку. 

Після цього вони надсилають реквізити картки, куди потрібно перерахувати гроші. На фотографії можна побачити картку, яку випустив великий та відомий банк, де пише ім'я та прізвище людини, від імені якої пишуть зловмисники. Близькі або друзі тієї чи іншої людини не мають питань, тому легко надсилають потрібну суму.

"Насправді зображення — підробка, створена за допомогою спеціального Telegram-бота. Номер карти реальний, але рахунок належить шахраю, і він в іншому банку — як правило, не такому великому і помітному", — пояснив експерт одного з банків Микола Нічепорук. 

Через це шахраям вдається виграти трохи часу, щоб вивести викрадені гроші. Під час цього постраждалий/ла зв'язується з банком, який використовували злочинці для дизайну, після чого розуміє, що гроші було надіслано до іншої установи.

Чи можна повернути гроші

За словами експерта, цілком можливо зрозуміти, де саме шахрай відкрив свій рахунок. Для цього необхідно звернутися до свого банку.

"Але якщо ви потрапили на вудку аферистів і переказали гроші, то повернути їх, звернувшись до банку, не вийде, оскільки ваш банк не зобов’язаний це робити. Шанс з’являється у тому випадку, якщо рахунок шахраїв уже позначений як підозрілий у базі Нацбанку чи правоохоронних органів", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, Національна поліція України розповіла про новий вид шахрайської схеми, за якою зловмисники можуть заволодіти усіма вашими заощадженнями. 

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