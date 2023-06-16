В Twitter запретят отправлять много бесплатных сообщений

Приложение Twitter. Фото: google

С тех пор как Илон Маск приобрел популярную соцсеть Twitter, он активно подстраивает ее под платных пользователей. Там планируют ввести ограничения на личные бесплатные сообщения.

Об этом сообщает разработчик Алессандро Палуцци.

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Подробности

Теперь пользователи, не имеющие платной подписки, смогут отправлять до 500 личных сообщений в сутки. После того, как введут новое ограничение, этот предел уменьшится до 50-100 сообщений.

Когда именно введут "обновление", неизвестно. Но, вероятно, это произойдет в ближайшее время.

Предыстория

Известно, что Илон Маск приобрел Twitter в октябре прошлого года. С тех пор владелец пытается искать новые способы монетизации соцсети.

Сначала изменился процесс верификации аккаунтов и теперь синюю галочку может купить любой пользователь за 8 долларов в месяц.

Также экспериментируют и с алгоритмической лентой. В ней появляются только верифицированные аккаунты. В то время как твиты пользователей, не имеющих галочки, будут показываться в хронологической ленте,

Напомним, ранее мы писали, что новая гендиректор Twitter приступила к работе. По мнению Илона Маска, именно она сможет создать "универсальное приложение".