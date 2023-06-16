У Twitter заборонять відправляти багато безкоштовних повідомлень

Застосунок Twitter. Фото: google

Відтоді як Ілон Маск придбав популярну соцмережу Twitter, він активно підлаштовує її під платних користувачів. Відтак, там планують ввести обмеження на особисті безкоштовні повідомлення.

Про це повідомляє розробник Алессандро Палуцці.

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Деталі

Наразі користувачі, які не мають платної підписки, зможуть відправляти до 500 особистих повідомлень на добу. Після того, як введуть нове обмеження, цей ліміт зменшиться до 50-100 повідомлень.

Коли саме введуть "оновлення" — невідомо. Але, ймовірно, це станеться найближчим часом.

Передісторія

Відомо, що Ілон Маск придбав Twitter в жовтні минулого року. З того часу власник намагається шукати нові способи, як монетизувати соцмережу.

Спершу змінився процес верифікації аккаунтів і тепер синю галочку може купити будь-який користувач за 8 доларів на місяць.

Також експериментують і з алгоритмічною стрічкою. В ній з'являються лише верифіковані аккаунти. В той час як твіти користувачів, які не мають галочки, будуть показувати у хронологічній стрічці,

Нагадаємо, раніше ми писали, що нова гендиректорка Twitter приступила до роботи. На думку Ілона Маска, саме вона зможе створити "універсальний додаток".