У WhatsApp появились три новые функции

Девушка переписывается в приложении WhatsApp. Фото: google.com

Популярное приложение WhatsApp тестирует несколько полезных функций, которые вскоре появится у всех пользователей. Так, теперь в приложении есть возможность переключаться между аккаунтами, создавать опрос и отправлять фото в хорошем качестве.

Новини.LIVE собрали последние новости обновлений WhatsApp.

Читайте также:

Как добавить несколько аккаунтов в WhatsApp

Так, у бета-версии WhatsApp появилась возможность использовать несколько аккаунтов на одном устройстве. Они автоматически привязаны к программе, облегчающей доступ без постоянного ввода логина и пароля. Это позволяет одновременно писать и отвечать на сообщения из разных аккаунтов.

Возможность переключаться между аккаунтами. Фото: WABetaInfo

Для добавления новой учетной записи к существующей нужно коснуться значка стрелки возле кнопки QR-кода и следовать инструкциям. После этого можно переключаться между ними, используя это же меню.

Функция уже на тестировании и доступна ограниченному кругу пользователей. Детали о полноценном запуске пока отсутствуют. Неизвестно также, когда она будет доступна хотя бы в бета-версии для iOS.

Как создать опрос в WhatsApp

Следующая функция, которую сейчас тестирует WhatsApp – возможность создавать и проводить опрос так, как это можно сделать в приложении Telegram.

Значок "Опрос" в прикреплениях. Фото: WABetaInfo

Таким образом, WhatsApp упрощает взаимодействие между участниками сообщества. С помощью опросов администраторы могут задавать вопросы и привлекать пользователей к принятию решений. Более того, во время голосования номер телефона аккаунта остается скрытым.

Также эта функция доступна не всем сообществам, а только тем, где не менее 1024 пользователей. Добавить опрос можно с помощью скрепки, где есть возможность прикрепить документ, фото, аудио и прочее.

Как отправить фото в HD-качестве в WhatsApp

Еще одним обновлением в WhatsApp является возможность отправить фото в высоком качестве. Эта функция будет доступна в течение нескольких недель.

Чтобы отправить фото в высоком качестве, нужно коснуться значка HD вверху экрана. Получатель увидит HD-метку в углу изображения. Если же интернет-соединение плохое, пользователь может сам выбрать качество, чтобы сохранить фото — в стандартном или высоком.

Функция HD-качества в WhatsApp. Фото: TechCrunch

"Функция HD-фотографий будет доступна пользователям по всему миру в течение следующих нескольких недель, после чего появится поддержка HD-видео", — отметили в Meta.

Напомним, что в обновлении популярной соцсети WhatsApp появилась возможность показать свой экран во время видеозвонков. Такой функцией давно обладают Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.