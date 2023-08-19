У WhatsApp з'явилися три нові функції

Дівчина листується в додатку WhatsApp. Фото: google.com

Популярний додаток WhatsApp тестує кілька корисних функцій, які мають невдовзі з'явитися у всіх користувачів. Так, тепер у застосунку є можливість перемикатися між акаунтами, створювати опитування та надсилати фото в високій якості.

Новини.LIVE зібрали останні новини оновлень WhatsApp.

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Як додати кілька акаунтів у WhatsApp

Так, у бета-версії WhatsApp з'явилася можливість використовувати декілька облікових записів на одному пристрої. Вони автоматично прив'язані до програми, що полегшує доступ без постійного введення логіну та пароля. Це дозволяє одночасно писати та відповідати на повідомлення з різних облікових записів.

Можливість перемикатися між акаунтами. Фото: WABetaInfo

Щоб додати новий обліковий запис до того, що вже існує, треба торкнутися значка стрілки біля кнопки QR-коду та дотримуватися вказівок. Після цього можна перемикатися між ними, використовуючи це ж саме меню.

Функція вже на тестуванні та доступна обмеженому колу користувачів. Деталі щодо повноцінного запуску наразі відсутні. Невідомо також, коли вона буде доступна хоча б у бета-версії для iOS.

Як створити опитування у WhatsApp

Наступна функція, яку зараз тестує WhatsApp — можливість створювати й проводити опитування так, як це можна зробити в додатку Telegram.

Значок "Опитування" в прикріпленнях. Фото: WABetaInfo

Таким чином WhatsApp спрощує взаємодія між учасниками спільноти. За допомогою опитувань адміністратори можуть ставити питання та залучати користувачів до ухвалення рішень. Більше того під час голосування номер телефону акаунта залишається прихованим.

Також ця функція доступна не всім спільнотам, а лише тим, де не менше, ніж 1024 користувачів. Додати опитування можна за допомогою скріпки, де є також можливість прикріпити документ, фото, аудіо та інше.

Як надіслати фото в HD-якості у WhatsApp

Ще одним оновлення у WhatsApp є можливість надіслати фото в високій якості. Ця функція стане доступною упродовж кількох тижнів.

Щоб надіслати фото в високій якості потрібно торкнутися значка HD вгорі екрана. Отримувач побачить HD-позначку в кутку зображення. Якщо ж інтернет-з'єднання неякісне, користувач може сам обрати якість, щоб зберегти фото — у стандартній чи високій.

Функція HD-якості в WhatsApp. Фото: TechCrunch

"Функція HD-фотографій буде доступна для користувачів по всьому світу протягом наступних кількох тижнів, після чого з'явиться підтримка HD-відео", — зазначили в Meta.

Нагадаємо, що в оновленні популярної соцмережі WhatsApp з'явилася можливість показати свій екран під час відеодзвінків. Таку функцію давно мають Zoom, Google Meet та Microsoft Teams.