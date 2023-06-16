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В WhatsApp нашли новую функцию: что смогут делать пользователи

16 июня 2023 13:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В WhatsApp нашли новую функцию
Приложение WhatsApp. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В WhatsApp обнаружили новую функцию, которую оценит каждый пользователь. В скором времени приложение позволит присоединить несколько аккаунтов в одном смартфоне.

Об этом сообщает веб-сайт WABetaInfo.

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Подробности

Следовательно, учетные записи будут работать независимо друг от друга. Переключаться между ними можно через кнопку в правом нижнем углу.

Пока обновление доступно в бета-версии WhatsApp Business. Однако совсем скоро "фишка" появится и в привычной версии.

Когда заработают обновления

Кроме того, разработчики мессенджера работают еще над одной функцией — возможность отправлять фото без потери качества.

Когда именно заработают обновления, пока неизвестно. Но обычно это происходит в течение двух недель после тестирования.

Напомним, что ранее в WhatsApp сообщили о новой функции видеосообщений. Она позволяет показывать содержимое экрана во время видеовызова. В настоящее время эта функция доступна только для бета-версии программы, но вскоре она станет общедоступной.

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