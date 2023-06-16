В WhatsApp нашли новую функцию: что смогут делать пользователи
В WhatsApp обнаружили новую функцию, которую оценит каждый пользователь. В скором времени приложение позволит присоединить несколько аккаунтов в одном смартфоне.
Об этом сообщает веб-сайт WABetaInfo.
Подробности
Следовательно, учетные записи будут работать независимо друг от друга. Переключаться между ними можно через кнопку в правом нижнем углу.
Пока обновление доступно в бета-версии WhatsApp Business. Однако совсем скоро "фишка" появится и в привычной версии.
Когда заработают обновления
Кроме того, разработчики мессенджера работают еще над одной функцией — возможность отправлять фото без потери качества.
Когда именно заработают обновления, пока неизвестно. Но обычно это происходит в течение двух недель после тестирования.
Напомним, что ранее в WhatsApp сообщили о новой функции видеосообщений. Она позволяет показывать содержимое экрана во время видеовызова. В настоящее время эта функция доступна только для бета-версии программы, но вскоре она станет общедоступной.