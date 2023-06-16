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У WhatsApp знайшли нову функцію: що зможуть робити користувачі

16 червня 2023 13:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У WhatsApp знайшли нову функцію
Застосунок WhatsApp. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У WhatsApp знайшли нову функцію, яку оцінить кожен користувач. Незабаром застосунок дозволить приєднати декілька облікових записів в одному смартфоні. 

Про це повідомляє веб-сайт WABetaInfo.

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Деталі

Відтак облікові записи працюватимуть незалежно один від одного. Перемикатися між ними можна буде через кнопку в правому нижньому кутку.

Поки що оновлення доступне у бета-версії WhatsApp Business. Однак, зовсім скоро "фішка" з'явиться і в звичній версії. 

Коли запрацюють оновлення

Окрім цього, розробники месенджеру працюють ще над однією функцією — можливість відправляти фото без втрати якості. 

Коли саме запрацюють оновлення, наразі невідомо. Але, як правило, це відбувається впродовж двох тижнів після тестування. 

Нагадаємо, що раніше в WhatsApp повідомили про нову функцію відеоповідомлень. Вона дозволяє демонструвати вміст свого екрана під час відеодзвінка. На цей час ця функція доступна тільки для бета-версії програми, але незабаром вона стане загальнодоступною.

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