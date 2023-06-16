Застосунок WhatsApp. Фото: google

У WhatsApp знайшли нову функцію, яку оцінить кожен користувач. Незабаром застосунок дозволить приєднати декілька облікових записів в одному смартфоні.

Про це повідомляє веб-сайт WABetaInfo.

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Деталі

Відтак облікові записи працюватимуть незалежно один від одного. Перемикатися між ними можна буде через кнопку в правому нижньому кутку.

Поки що оновлення доступне у бета-версії WhatsApp Business. Однак, зовсім скоро "фішка" з'явиться і в звичній версії.

Коли запрацюють оновлення

Окрім цього, розробники месенджеру працюють ще над однією функцією — можливість відправляти фото без втрати якості.

Коли саме запрацюють оновлення, наразі невідомо. Але, як правило, це відбувається впродовж двох тижнів після тестування.

Нагадаємо, що раніше в WhatsApp повідомили про нову функцію відеоповідомлень. Вона дозволяє демонструвати вміст свого екрана під час відеодзвінка. На цей час ця функція доступна тільки для бета-версії програми, але незабаром вона стане загальнодоступною.