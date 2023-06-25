В YouTube появилась новая функция: как ее активировать
На популярной платформе видеохостинга YouTube заработала новая функция. Она автоматически дублирует озвучку видеороликов благодаря искусственному интеллекту.
Об этом сообщает The Verge.
Новая функция в YouTube
Необычная опция многоязычного дубляжа в YouTube называется Aloud.
По словам разработчиков, Aloud поддерживает несколько языков, но впоследствии будет больше. В настоящее время доступен английский, португальский и испанский языки.
Пока функция работает в тестовом режиме.
Как работает Aloud
Сначала искусственный интеллект транскрибирует язык из ролика. Его можно просматривать и редактировать. Полученный результат переводится на нужный язык и озвучивается синтезированным голосом.
Чтобы активировать функцию, нужно найти в настройках кнопку "Звуковая дорожка".
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