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В YouTube появилась новая функция: как ее активировать

25 июня 2023 16:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В YouTube появилась новая функция: как ее активировать
Приложение YouTube на телефоне. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На популярной платформе видеохостинга YouTube заработала новая функция. Она автоматически дублирует озвучку видеороликов благодаря искусственному интеллекту.

Об этом сообщает The Verge.

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Новая функция в YouTube

Необычная опция многоязычного дубляжа в YouTube называется Aloud.

По словам разработчиков, Aloud поддерживает несколько языков, но впоследствии будет больше. В настоящее время доступен английский, португальский и испанский языки.

Пока функция работает в тестовом режиме.

Как работает Aloud

Сначала искусственный интеллект транскрибирует язык из ролика. Его можно просматривать и редактировать. Полученный результат переводится на нужный язык и озвучивается синтезированным голосом.

Чтобы активировать функцию, нужно найти в настройках кнопку "Звуковая дорожка".

Напомним, ранее мы писали, что глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал пять новых сервисов, которые в скором времени будут доступны в приложении или на портале "Дія". Новые услуги появятся уже к концу 2023 года.

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