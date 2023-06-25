В YouTube появилась новая функция: как ее активировать

Приложение YouTube на телефоне. Фото: google

На популярной платформе видеохостинга YouTube заработала новая функция. Она автоматически дублирует озвучку видеороликов благодаря искусственному интеллекту.

Об этом сообщает The Verge.

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Новая функция в YouTube

Необычная опция многоязычного дубляжа в YouTube называется Aloud.

По словам разработчиков, Aloud поддерживает несколько языков, но впоследствии будет больше. В настоящее время доступен английский, португальский и испанский языки.

Пока функция работает в тестовом режиме.

Как работает Aloud

Сначала искусственный интеллект транскрибирует язык из ролика. Его можно просматривать и редактировать. Полученный результат переводится на нужный язык и озвучивается синтезированным голосом.

Чтобы активировать функцию, нужно найти в настройках кнопку "Звуковая дорожка".

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