У YouTube з'явилася нова функція: як її активувати
На популярній платформі відеохостингу YouTube запрацювала нова функція. Вона автоматично дублює озвучення відеороликів завдяки штучному інтелекту.
Про це повідомляє The Verge.
Нова функція у YouTube
Незвичайна опція багатомовного дубляжу у YouTube має назву Aloud.
За словами розробників, Aloud підтримує кілька мов, але згодом буде більше. Наразі доступна англійська, португальська та іспанська мови.
Поки що функція працює у тестовому режимі.
Як працює Aloud
Спочатку штучний інтелект транскрибує мову з ролика. Її ви можете переглядати та редагувати. Отриманий результат перекладається потрібною мовою та озвучується синтезованим голосом.
Для того, щоб активувати функцію, потрібно знайти у налаштуваннях кнопку "Звукова доріжка".
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