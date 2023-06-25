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У YouTube з'явилася нова функція: як її активувати

25 червня 2023 16:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У YouTube з'явилася нова функція: як її активувати
Застосунок YouTube на телефоні. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На популярній платформі відеохостингу YouTube запрацювала нова функція. Вона автоматично дублює озвучення відеороликів завдяки штучному інтелекту. 

Про це повідомляє The Verge.

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Нова функція у YouTube 

Незвичайна опція багатомовного дубляжу у YouTube має назву Aloud.

За словами розробників, Aloud підтримує кілька мов, але згодом буде більше. Наразі доступна англійська, португальська та іспанська мови. 

Поки що функція працює у тестовому режимі.

Як працює Aloud

Спочатку штучний інтелект транскрибує мову з ролика. Її ви можете переглядати та редагувати. Отриманий результат перекладається потрібною мовою та озвучується синтезованим голосом. 

Для того, щоб активувати функцію, потрібно знайти у налаштуваннях кнопку "Звукова доріжка". 

Нагадаємо, раніше ми писали, що очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував пʼять нових сервісів, які незабаром будуть доступні в застосунку чи на порталі "Дія". Нові послуги з'являться вже до кінця 2023 року.

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