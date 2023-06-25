У YouTube з'явилася нова функція: як її активувати

Застосунок YouTube на телефоні. Фото: google

На популярній платформі відеохостингу YouTube запрацювала нова функція. Вона автоматично дублює озвучення відеороликів завдяки штучному інтелекту.

Про це повідомляє The Verge.

Читайте також:

Нова функція у YouTube

Незвичайна опція багатомовного дубляжу у YouTube має назву Aloud.

За словами розробників, Aloud підтримує кілька мов, але згодом буде більше. Наразі доступна англійська, португальська та іспанська мови.

Поки що функція працює у тестовому режимі.

Як працює Aloud

Спочатку штучний інтелект транскрибує мову з ролика. Її ви можете переглядати та редагувати. Отриманий результат перекладається потрібною мовою та озвучується синтезованим голосом.

Для того, щоб активувати функцію, потрібно знайти у налаштуваннях кнопку "Звукова доріжка".

Нагадаємо, раніше ми писали, що очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував пʼять нових сервісів, які незабаром будуть доступні в застосунку чи на порталі "Дія". Нові послуги з'являться вже до кінця 2023 року.