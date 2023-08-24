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Украинка нарисовала дудл ко Дню Независимости для Google

24 августа 2023 13:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинка нарисовала дудл ко Дню Независимости для Google
Праздничный дудл на главной странице Google. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают День Независимости. В честь праздника у Google появился праздничный дудл.

Дудл ко Дню Независимости нарисовала украинская художница Полина Дорошенко.

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Дудл ко Дню Независимости

Художница показала парад украинцев в патриотической одежде. Люди демонстрируют гордость и уверенность, двигаясь в будущее. На дудле можно увидеть не только людей, но и животных.

Тематические картинки Google

Дудл — это тематическая заставка, отображаемая на домашней странице Google по случаю замечательных событий.

Иногда появляется и украинская тематика. Так, ежегодно 24 августа Google присоединяется к поздравлениям с Днем Независимости Украины. Почитаются также выдающиеся украинцы или люди, связанные со страной.

Напомним, сегодня, 24 августа, Украина отмечает День Независимости. Президент Украины Владимир Зеленский, Первая леди и все военно-политическое руководство страны поздравили украинцев с праздником в самом центре столицы — на Софиевской площади.

Также мы писали, что второй год подряд украинцы будут отмечать независимость страны в условиях войны. Чтобы отстоять свободу, право жить на своей родной земле и самостоятельно строить светлое будущее, Украина платит высокую цену тысячи жизней.

Добавим, бригада специального назначения НГУ "Азов" поздравила украинцев с Днем Независимости. Военные подчеркнули, что граждане Украины не отдадут свою свободу.

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