Українка намалювала дудл до Дня Незалежності для Google

Святковий дудл на головній сторінці Google. Фото: скриншот

Сьогодні, 24 серпня, українці святкують День Незалежності. На честь свята в Google з'явився святковий дудл.

Дудл до Дня Незалежності намалювала українська художниця Поліна Дорошенко.

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Дудл до Дня Незалежності

Художниця показала парад українців у патріотичному одязі. Люди демонструють гордість і впевненість, рухаючись у майбутнє. На дудлі також можна побачити не лише людей, а й тварин.

Тематичні малюнки Google

Дудл — це тематична заставка, що з'являється на домашній сторінці Google з нагоди визначних подій.

Час від часу з'являється й українська тематика. Так, щороку 24 серпня Google долучається до вітань із Днем Незалежності України. Вшановуються також видатні українці або люди, пов'язані з країною.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. Президент України Володимир Зеленський, Перша леді та все військово-політичне керівництво країни привітали українців зі святом у самому центрі столиці — на Софіївській площі.

Також ми писали, що другий рік поспіль українці будуть відзначати незалежність країни в умовах війни. Щоб відстояти свободу, право жити на своїй рідній землі та самостійно будувати світле майбутнє, Україна платить високу ціну — тисячі життів.

Додамо, бригада спеціального призначення НГУ "Азов" привітала українців з Днем Незалежності. Військові наголосили, що громадяни України не віддадуть своєї свободи.