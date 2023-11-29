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Украинские госучреждения еще год будут получать облачные услуги от Microsoft

29 ноября 2023 17:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские госучреждения еще год будут получать облачные услуги от Microsoft
Главный исполнительный директор Microsoft Сатья Нараяна Наделла. Фото: REUTERS/Lucas Jackson/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Корпорация Microsoft еще год будет предоставлять бесплатные облачные услуги украинским госучреждениям. Она помогает стране в развитии цифровой инфраструктуры от основания Минцифры.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По словам Федорова, Microsoft инвестирует в развитие облачных сервисов в Украине. Корпорация уже предоставила более 540 млн долларов помощи бесплатными сервисами, технической поддержкой, оборудованием и грантами.

"Это существенно помогает в цифровизации госучреждений и защите данных. Например, с начала полномасштабного вторжения были случаи, когда россияне уничтожали украинские архивы и канцелярии. Однако это не создало коллапса в государстве, ведь важнейшие данные — в облачных хранилищах", — рассказал Федоров.

В этом году корпорация снова продолжит доступ к облакам для Украины. Пользоваться ими бесплатно до конца 2024 года смогут госпредприятия, региональные органы власти, школы, университеты и больницы.

Федоров подчеркнул, что это неоценимая поддержка для Украины в условиях войны, когда большая часть бюджета идет на нужды Сил обороны, социальную сферу и восстановление.

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Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Украине создадут "Армию роботов" и "Армию РЭБ". По его словам, важно не только предлагать инновационные разработки, но и уметь масштабировать их.

Также мы писали, что Михаил Федоров рассказал, что портал государственных услуг Украины "Дія", запущенный в 2020 году, за три года существования привлек около 20 миллионов пользователей.

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