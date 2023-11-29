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Українські держустанови ще рік будуть отримувати хмарні послуги від Microsoft

29 листопада 2023 17:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські держустанови ще рік будуть отримувати хмарні послуги від Microsoft
Головний виконавчий директор Microsoft Сатья Нараяна Наделла. Фото: REUTERS/Lucas Jackson/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Корпорація Microsoft ще рік буде надавати безоплатні хмарні послуги українським держустановам. Вона допомагає країні в розбудові цифрової інфраструктури від заснування Мінцифри.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Хмарні послуги від Microsoft

За словами Федорова, Microsoft інвестує в розвиток хмарних сервісів в Україні. Корпорація вже надала понад 540 млн доларів допомоги безоплатними сервісами, технічною підтримкою, обладнанням та грантами.

"Це суттєво допомагає в цифровізації держустанов та захисті даних. Наприклад, з початку повномасштабного вторгнення були випадки, коли росіяни знищували українські архіви та канцелярії. Проте це не створило колапсу в державі, адже найважливіші дані — у хмарних сховищах", — розповів Федоров.

Цього року корпорація знову продовжить доступ до хмар для України. Користуватися ними безоплатно до кінця 2024 року зможуть держпідприємства, регіональні органи влади, школи, університети та лікарні.

Федоров наголосив, що це неоціненна підтримка для України в умовах війни, коли більша частина бюджету йде на потреби Сил оборони, соціальну сферу й відбудову. 

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Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в Україні створять "Армію роботів" та "Армію РЕБ". За його словами, важливо не лише пропонувати інноваційні розробки, а й уміти їх масштабувати.

Також ми писали, Михайло Федоров розповів, що портал державних послуг України "Дія", який було запущено у 2020 році, за три роки існування залучив близько 20 мільйонів користувачів.

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