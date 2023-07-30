Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Украинские хакеры оригинально "поздравили" россиян с Днем ВМС РФ arrow

Украинские хакеры оригинально "поздравили" россиян с Днем ВМС РФ

30 июля 2023 18:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украинские хакеры оригинально "поздравили" россиян с Днем ВМС РФ
Уничтожение крейсера "Москва". Фото: OSINTTECHNICAL С TWITTER
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские хакеры "поздравили" российских моряков с Днем ВМС РФ. Они сделали особое "поздравление" для оккупантов, используя массовую рассылку сообщений, то есть рекламный spam.

Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

Читайте также:

"Приятное" видео для оккупантов

Российским морякам и командирам ВМС РФ направили сообщения в Viber, Telegram и WhatsApp, в котором их "поздравляют" с профессиональным праздником.

"Моряки сердечно благодарили за поздравление и лишь потом открывали указанное видео. Само "поздравление" содержало видео с атаками на российские военные корабли, в том числе на крейсер "Москва", — отметили в сообщении.

Как это удалось сделать

Сообщения имели "троянскую" программу, благодаря которой можно получить информацию с телефонов и перенаправить на сервера Украины.

"Одновременно сломаны серверы трех российских правительственных сайтов. В том числе сайт "евразийского экономического союза". На них также было размещено упомянутое видео и получен доступ к закрытой информации", — добавили в ГУР.

Напомним, взамен крейсеру "Москва" в Керчи построили новый ракетный корабль, которым РФ будет обстреливать мирные украинские города. На своем борту у него есть установки для пуска восьми "Калибров".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз