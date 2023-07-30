Украинские хакеры оригинально "поздравили" россиян с Днем ВМС РФ

Уничтожение крейсера "Москва". Фото: OSINTTECHNICAL С TWITTER

Украинские хакеры "поздравили" российских моряков с Днем ВМС РФ. Они сделали особое "поздравление" для оккупантов, используя массовую рассылку сообщений, то есть рекламный spam.

Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

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"Приятное" видео для оккупантов

Российским морякам и командирам ВМС РФ направили сообщения в Viber, Telegram и WhatsApp, в котором их "поздравляют" с профессиональным праздником.

"Моряки сердечно благодарили за поздравление и лишь потом открывали указанное видео. Само "поздравление" содержало видео с атаками на российские военные корабли, в том числе на крейсер "Москва", — отметили в сообщении.

Как это удалось сделать

Сообщения имели "троянскую" программу, благодаря которой можно получить информацию с телефонов и перенаправить на сервера Украины.

"Одновременно сломаны серверы трех российских правительственных сайтов. В том числе сайт "евразийского экономического союза". На них также было размещено упомянутое видео и получен доступ к закрытой информации", — добавили в ГУР.

Напомним, взамен крейсеру "Москва" в Керчи построили новый ракетный корабль, которым РФ будет обстреливать мирные украинские города. На своем борту у него есть установки для пуска восьми "Калибров".