Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow Українські хакери оригінально "привітали" росіян з Днем ВМС РФ arrow

Українські хакери оригінально "привітали" росіян з Днем ВМС РФ

30 липня 2023 18:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Українські хакери оригінально "привітали" росіян з Днем ВМС РФ
Знищення крейсера "Москва". Фото: OSINTTECHNICAL З TWITTER
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські хакери "привітали" російських моряків з Днем ВМС РФ. Вони зробили особливе "привітання" для окупантів, використовуючи масову розсилку повідомлень, тобто рекламний spam. 

Про це повідомили в ГУР МО України.

Читайте також:

"Приємне" відео для окупантів

Російським морякам та командирам ВМС РФ надіслали повідомлення у Viber, Telegram та WhatsApp, в якому їх "вітають" із професійним святом. 

"Моряки сердечно дякували за привітання і лише потім відкривали зазначене відео. Саме "привітання" містило відео з атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер "Москва", — зазначили у повідомленні.

Як це вдалось зробити

Повідомлення мали "троянську" програму, завдяки якій можна отримати інформацію з телефонів та перенаправити на сервера України. 

"Одночасно зламано сервери трьох російських урядових сайтів. В тому числі сайт "євразійського економічного союзу". На них також було розміщено згадане відео і отримано доступ до закритої інформації", — додали в ГУР. 

Нагадаємо, на заміну крейсеру "Москва" в Керчі побудували новий ракетний корабель, яким РФ обстрілюватиме мирні українські міста. На своєму борту він має установки для пуску восьми "Калібрів".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз