Українські хакери оригінально "привітали" росіян з Днем ВМС РФ

Знищення крейсера "Москва". Фото: OSINTTECHNICAL З TWITTER

Українські хакери "привітали" російських моряків з Днем ВМС РФ. Вони зробили особливе "привітання" для окупантів, використовуючи масову розсилку повідомлень, тобто рекламний spam.

Про це повідомили в ГУР МО України.

Читайте також:

"Приємне" відео для окупантів

Російським морякам та командирам ВМС РФ надіслали повідомлення у Viber, Telegram та WhatsApp, в якому їх "вітають" із професійним святом.

"Моряки сердечно дякували за привітання і лише потім відкривали зазначене відео. Саме "привітання" містило відео з атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер "Москва", — зазначили у повідомленні.

Як це вдалось зробити

Повідомлення мали "троянську" програму, завдяки якій можна отримати інформацію з телефонів та перенаправити на сервера України.

"Одночасно зламано сервери трьох російських урядових сайтів. В тому числі сайт "євразійського економічного союзу". На них також було розміщено згадане відео і отримано доступ до закритої інформації", — додали в ГУР.

Нагадаємо, на заміну крейсеру "Москва" в Керчі побудували новий ракетний корабель, яким РФ обстрілюватиме мирні українські міста. На своєму борту він має установки для пуску восьми "Калібрів".