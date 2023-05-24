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Украинскую "Дію" презентовали в США

24 мая 2023 10:24
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Украинскую "Дію" презентовали в США
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации "Дії" в США. Фото: Telegram/Дія
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 24 мая, в США состоялась презентация украинского мобильного приложения "Дію". В Вашингтоне завершился первый в истории саммит Diia in DC.

Об этом сообщает официальный Telegram-аккаунт приложения "Дія".

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Министр цифровой трасфомации Михаил Федоров на саммите Diia in DC в Вашингтоне поделился достижениями цифровой Украины.

"Сегодня "Дія" — это экосистема сервисов, охватывающих все сферы жизни украинцев: от документов для новорожденного до развития собственного бизнеса. Документы в смартфоне, оплата налогов за 2 клика, заявление о браке в онлайне — это все уже реальность для миллионов украинцев", — сказал он.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров (в центре) во время презентации "Дії" в США. Фото: Telegram/Дія

"Дія" переходит на другие континенты

Отмечается, что команда Минцифры ведет переговоры по экспорту "Дії" с 10 странами, несколько из которых поддерживает USAID. И уже есть результаты – рассмотрение партнерства с Замбией и Колумбией.

Это во время мероприятия заявила Администратор USAID Саманта Пауэр.

Администратор USAID Саманта Пауэр во время презентации "Дії" в США. Фото: Telegram/Дія
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации "Дії" в США. Фото: Telegram/Дія
Михаил Фёдоров и Саманта Пауэр во время презентации "Дії" в США. Фото: Telegram/Дія

Напомним, ранее мы писали, что теперь становится доступной услуга замещения водительского удостоверения через приложение "Дія". Сделать это можно всего за несколько кликов. Отмечается, что такая услуга доступна как водителям-новичкам, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения, так и тем, кто потерял или повредил документ.

Пошаговая инструкция, как это сделать, Новини.LIVE написало здесь.

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