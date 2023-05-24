Украинскую "Дію" презентовали в США
Сегодня, 24 мая, в США состоялась презентация украинского мобильного приложения "Дію". В Вашингтоне завершился первый в истории саммит Diia in DC.
Об этом сообщает официальный Telegram-аккаунт приложения "Дія".
"Дія" в Соединенных Штатах Америки
Министр цифровой трасфомации Михаил Федоров на саммите Diia in DC в Вашингтоне поделился достижениями цифровой Украины.
"Сегодня "Дія" — это экосистема сервисов, охватывающих все сферы жизни украинцев: от документов для новорожденного до развития собственного бизнеса. Документы в смартфоне, оплата налогов за 2 клика, заявление о браке в онлайне — это все уже реальность для миллионов украинцев", — сказал он.
"Дія" переходит на другие континенты
Отмечается, что команда Минцифры ведет переговоры по экспорту "Дії" с 10 странами, несколько из которых поддерживает USAID. И уже есть результаты – рассмотрение партнерства с Замбией и Колумбией.
Это во время мероприятия заявила Администратор USAID Саманта Пауэр.
Напомним, ранее мы писали, что теперь становится доступной услуга замещения водительского удостоверения через приложение "Дія". Сделать это можно всего за несколько кликов. Отмечается, что такая услуга доступна как водителям-новичкам, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения, так и тем, кто потерял или повредил документ.
Пошаговая инструкция, как это сделать, Новини.LIVE написало здесь.